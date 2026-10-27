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Inseguridad en Cúcuta golpea al comercio: Fenalco alerta por extorsiones y caída en ventas

Cúcuta

Tras el panorama de violencia que vive la ciudad de Cúcuta, desde la Federación Nacional de Comerciantes -FENALCO- se está advirtiendo el coletazo que está sintiendo el comercio.

La extorsión, la caída en ventas y la falta de inversión, está asfixiando este gremio económico en zona de frontera.

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Sergio Palacios, presidente de Fenalco en Norte de Santander, advirtió que, a pesar de la crisis de orden público que vive la capital, “desafortunadamente, con el cambio de comando en la Policía, a esta fecha nosotros todavía no nos hemos logrado sentar con el señor coronel. No hemos tenido la primera reunión y obviamente no hemos podido interactuar con él para para ponerle de presente el estado crítico que tiene la ciudad en el orden público”.

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En entrevista con 6AMW de Caracol Radio, Palacios advirtió que la crisis de seguridad que vive Cúcuta está basada en tres grandes delitos.

“La situación de la guerrilla que opera en la ciudad, la situación de las 39 bandas criminales plenamente identificadas desde hace un tiempo que extorsionan, secuestran y asesinan”, enfatizó el líder gremial.

Añadió que la delincuencia común, que poco a poco se ha fortalecido en el Área Metropolitana de Cúcuta, ha sembrado zozobra entre la población civil y los empresarios.

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“La gente vive aterrorizada y las últimas noticias que tal vez escuchan en todo el territorio nacional es la caída en la productividad y en las ventas de los comerciantes y empresarios”.

Fenalco alerta por caída en ventas

Panorama que ya ha comenzado a afectar las ventas de pequeños, medianos y grandes empresarios y comerciantes de Cúcuta.

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De acuerdo con cifras entregadas por Sergio Palacios, presidente de Fenalco en Norte de Santander, el calzado y el sector textil, una de las economías más fuertes de la ciudad, han sido las más afectadas.

Centros comerciales: aseguró que la ocupación habría pasado de niveles del 96% a 60%.

aseguró que la ocupación habría pasado de niveles del 96% a 60%. Hotelería: señaló que el indicador se encontraría alrededor del 42% de ocupación.

señaló que el indicador se encontraría alrededor del 42% de ocupación. Restaurantes de mantel: indicó una caída cercana al 37%.

“Y el peligro de cerrar una organización, de cerrar una empresa es lo que se produce, el desempleo. El desempleo genera mayor informalidad y la informalidad genera mayor peligro. Entonces hay una secuencia de cosas que se podrían aliviar si tuviéramos una seguridad permanente, si la gente se sintiera más tranquila”, dijo el líder gremial.

Escuche la entrevista completa en 6AM W de Caracol Radio:

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