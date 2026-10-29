Asesinado odontólogo secuestrado en El Catatumbo

Norte de Santander

El cuerpo del odontólogo Jhoanatan Pavel Santa Estrada apareció en el corregimiento de Palmarito, en la zona rural de Cúcuta.

Inicialmente fue reportado como una víctima más dentro de los hechos violentos que casi a diario ocurren en esta zona del país. Pero cuando llegó su cuerpo a Medicina Legal se logró establecer su identidad y sobrevino la tristeza, el desconcierto y el rechazo por la muerte del profesional de la salud.

El odontólogo había sido plagiado en el mes de abril junto con su suegra Carmen Becerra de quien no se tienen noticias de su paradero, ambos fueron plagiados en la zona rural de Tibú en el corregimiento de La Gabarra.

Las circunstancias en las que se produjo su muerte se desconocen como también quienes serían los responsables de esta repudiable acción.

En los últimos meses dos víctimas de secuestro han sido asesinadas en cautiverio por sus captores, según han informado las autoridades civiles.