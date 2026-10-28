Por alteración de orden público fue suspendida la caravana de Halloween 2026 en Cúcuta

Imagen de referencia. / Foto: Archivo. / Caracol Radio ( Colprensa )

Cúcuta

Luego de los hechos de orden público que se han registrado en Cúcuta durante la última semana, los organizadores de la caravana de Halloween 2026, programada para este miércoles 28 de octubre, anunciaron su cancelación.

Manuel Rincón, presidente de la Asociación Los Pikes de Colombia (Asopicol), fue el encargado de dar a conocer la decisión.

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“Por los hechos de alteración y por el triste fallecimiento de nuestro amigo Miguel Castellanos, desafortunadamente toda esta actividad la vamos a suspender muchachos, por este año 2026 se va a suspender la caravana de Halloween”, dijo el líder de los motorizados en Cúcuta, en un video donde aparece acompañado de las autoridades del Área Metropolitana de Cúcuta.

Llamado a la prevención y al cuidado de la comunidad

Para Rincón, quien es conocido popularmente entre los motorizados como “Machete”, es importante acatar esta decisión y seguir las recomendaciones de las autoridades.

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“Todos invitados a que nos cuidemos, a que este año no salgamos en caravana y pendiente el próximo mes del futuro, la futura caravana que vamos a realizar a nivel nacional”, dijo.

Sin embargo, agregó que toda la logística, que ya tenían programada para el evento de este miércoles, será usada en un próximo encuentro que esperan poder llevar a cabo.

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“Toda esta logística que hemos organizado institucionalmente con la Alcaldía de Los Patios, con la Alcaldía de Villa Rosario y la Alcaldía de Cúcuta la vamos a realizar en un próximo evento muchachos”.

Adicional a esto, se esperan las recomendaciones de las autoridades frente a los eventos que organice cada municipio, en el marco de esta fecha.