Judicializan hombre señalado de abusar sexualmente de dos menores en Norte de Santander. / Foto: Fiscalía.

Norte de Santander.

La Fiscalía General de la Nación judicializó a un hombre señalado de presuntamente abusar sexualmente de dos menores de edad, de 17 y 11 años, en zona rural del municipio de El Zulia, Norte de Santander.

De acuerdo con la investigación, los hechos habrían ocurrido entre agosto y noviembre de 2019.

El procesado, quien sería el esposo de una hermana de las víctimas, presuntamente aprovechó la cercanía familiar para agredirlas sexualmente.

El material probatorio recopilado por una fiscal del Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual (CAIVAS) señala que la adolescente de 17 años habría sido víctima de una agresión, mientras que la niña de 11 años habría sufrido dos ataques. Como consecuencia de uno de los hechos, la adolescente quedó en estado de embarazo.

Las labores de policía judicial, incluidas las entrevistas forenses practicadas a las menores, permitieron identificar al presunto agresor.

La Fiscalía le imputó los delitos de acceso carnal violento y acceso carnal abusivo con menor de 14 años, ambas conductas agravadas.

El hombre no aceptó los cargos y un juez le impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en la Cárcel Modelo de Cúcuta.

La captura se llevó a cabo el pasado 20 de octubre en el barrio Las Colinas de El Zulia, mediante una orden judicial, por parte de servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), en coordinación con la Policía Nacional.