Chía decomisó 60 kilos de dulces vencidos o sin registro sanitario antes de Halloween

Colombia

La Secretaría de Salud de Chía decomisó 60 kilos de dulces vencidos o sin registro sanitario del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA), además de cinco litros de sabajón vencido, durante operativos de inspección y control a establecimientos comerciales del municipio.

Las jornadas se realizaron los días 22 y 23 de octubre en dulcerías y almacenes de cadena, con el propósito de verificar las condiciones sanitarias de los productos que se comercializan durante la temporada de Halloween.

Según la información entregada por la Administración Municipal, tres establecimientos presentaron incumplimientos relacionados con la venta de productos vencidos y dulces que no contaban con el registro sanitario correspondiente. La mercancía decomisada fue destruida para impedir su comercialización y consumo.

Recomendaciones para comerciantes y familias

Mercedes Perdomo, profesional de la Secretaría de Salud, pidió a los comerciantes verificar las fechas de vencimiento y la vigencia de los registros sanitarios de los productos.

“Hacemos un llamado a que el comerciante verifique sus fechas de vencimiento, el lote y que ingrese a la página del INVIMA para comprobar que los registros estén vigentes y los documentos en regla. El incumplimiento de las normas sanitarias puede dar lugar a procesos sancionatorios. A la comunidad le pedimos verificar siempre las fechas de vencimiento antes de llevar productos de consumo a sus viviendas”, señaló.

Por su parte, Hugo Pinto, comerciante del municipio, destacó la importancia de revisar la mercancía que reciben de sus proveedores, especialmente por el consumo de dulces entre los menores de edad.

“Nosotros permanentemente hacemos auditorías, porque sabemos que nuestros mayores consumidores son los niños. Tenemos una responsabilidad muy grande. A mis compañeros comerciantes les digo que revisemos todos los productos con nuestros proveedores y que, si encontramos alguna anomalía, gestionemos su devolución”, expresó.

¿Qué deben revisar las familias al comprar dulces?

Las autoridades recomendaron verificar los siguientes aspectos antes de adquirir productos para Halloween:

Fecha de vencimiento: comprobar que el producto esté vigente.

comprobar que el producto esté vigente. Empaque y etiquetado: revisar que estén en buen estado y que la información sea legible.

revisar que estén en buen estado y que la información sea legible. Registro sanitario: verificar que corresponda al producto y esté vigente.

verificar que corresponda al producto y esté vigente. Procedencia: comprar en establecimientos comerciales y reportar cualquier irregularidad ante la Secretaría de Salud.

La Administración Municipal informó que, a la fecha del reporte, no se habían registrado en Chía casos de enfermedades transmitidas por alimentos asociados al consumo de dulces ni de productos adquiridos en establecimientos comerciales.