Buscan a alias ‘David’ por atentado con explosivos en la frontera de Cúcuta

Cúcuta.

Las autoridades en Cúcuta siguen la pista de alias ‘David’, señalado como presunto cabecilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y quien estaría detrás del atentado con explosivos contra la Fuerza Pública, ocurrido el martes 27 de octubre en inmediaciones de las instalaciones de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), cerca del puente internacional Francisco de Paula Santander, en la frontera con Venezuela.

El ataque se registró hacia las 7:10 de la mañana, luego de la detonación de una maleta con explosivos en un sector utilizado como parqueadero por funcionarios de distintas instituciones. La explosión dejó cuatro policías heridos y cuatro civiles lesionados.

De acuerdo con las autoridades se obtuvieron imágenes que hacen parte de la reconstrucción preliminar de los hechos y que permitiría seguir el recorrido del sospechoso antes y después de la detonación.

Las primeras hipótesis indican que el hombre habría utilizado una peluca y se habría disfrazado de habitante de calle para llegar al lugar.

Presuntamente, descendió por unas escaleras cercanas al puente internacional, dejó una maleta que contendría los explosivos y escapó por la misma ruta, en dirección a la frontera con Venezuela.

Por ahora, no se ha establecido su paradero ni se ha confirmado si cruzó hacia territorio venezolano.

Las circunstancias en las que se habría preparado y ejecutado el atentado continúan bajo investigación.

Alias ‘David’ también sería investigado por su presunta relación con otros ataques registrados en Cúcuta y su área metropolitana durante los últimos meses.

En su momento, las autoridades lo señalaron como posible responsable de los atentados con carro bomba contra el Comando de la Policía de Norte de Santander y la estación de Policía del municipio de Los Patios.

Por información que permita identificar y ubicar a los responsables materiales e intelectuales del atentado, la administración municipal anunció una recompensa de hasta 50 millones de pesos.

Además, por alias ‘David’ se ofrecen $800.000.000 millones, señalado por delitos de homicidio, extorsión, secuestro y terrorismo.