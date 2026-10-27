Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

27 oct 2026 Actualizado 13:17

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Cúcuta

Atentado con explosivos contra la DIAN, cerca del puente internacional Francisco de Paula Santander

El hecho dejó varios uniformados heridos.

Atentado con explosivos contra la DIAN en zona de frontera con Venezuela. / Foto: Cortesía comunidad.

Atentado con explosivos contra la DIAN en zona de frontera con Venezuela. / Foto: Cortesía comunidad.

Atentado con explosivos contra la DIAN en zona de frontera con Venezuela. / Foto: Cortesía comunidad.
Cúcuta
Añadir Caracol Radio en Google

La mañana de este martes 27 de octubre fue atacada con explosivos la DIAN en zona de frontera con Venezuela, a escasos metros del puente internacional Francisco de Paula Santander.

Información preliminar, conocida por Caracol Radio, da cuenta que, al parecer, un explosivo fue abandonado en el parqueadero donde se encontraban varios vehículos con procesos judiciales.

La activación de este explosivo dejó al menos cuatro uniformados heridos, quienes fueron trasladados a la Clínica Medical Duarte de la ciudad de Cúcuta.

Las autoridades se dirigen a la zona.

Noticia en desarrollo...

Jenny Márquez

Jenny Márquez

Comunicadora Social, egresada de la Universidad Francisco de Paula Santander. Con experiencia en el...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio Colombia

  •  
Últimos programas

Estás escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir

Enlace copiado