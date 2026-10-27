Atentado con explosivos contra la DIAN, cerca del puente internacional Francisco de Paula Santander

Atentado con explosivos contra la DIAN en zona de frontera con Venezuela. / Foto: Cortesía comunidad.

La mañana de este martes 27 de octubre fue atacada con explosivos la DIAN en zona de frontera con Venezuela, a escasos metros del puente internacional Francisco de Paula Santander.

Información preliminar, conocida por Caracol Radio, da cuenta que, al parecer, un explosivo fue abandonado en el parqueadero donde se encontraban varios vehículos con procesos judiciales.

La activación de este explosivo dejó al menos cuatro uniformados heridos, quienes fueron trasladados a la Clínica Medical Duarte de la ciudad de Cúcuta.

Las autoridades se dirigen a la zona.

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