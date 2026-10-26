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26 oct 2026 Actualizado 23:51

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Cúcuta

Asesinan en Cúcuta al exsecretario de gobierno, Miguel Castellanos

El hecho de sangre se presentó sobre el Anillo Vial Occidental.

Miguel Castellanos, exsecretario de gobierno de la alcaldía de Cúcuta. / Foto: Alcaldía de Cúcuta.

Miguel Castellanos, exsecretario de gobierno de la alcaldía de Cúcuta. / Foto: Alcaldía de Cúcuta.

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Miguel Castellanos, quien se desempeñó como Secretario de Gobierno de Cúcuta hasta enero del 2026, fue asesinado la noche de este lunes 26 de octubre sobre el Anillo Vial Occidental.

El hecho de sangre se presentó a escasos metros de una estación de gasolina. De acuerdo con la información preliminar conocida por Caracol Radio, Castellanos se dirigía a su vivienda, al parecer paró en el lugar para abastecerse de combustible, cuando fue sorprendido por su victimario, quien le disparó en la cabeza.

“Desde la Gobernación de Norte de Santander, reprochamos estos actos violentos”, dijo Geroge Quintero, Secretario de Seguridad Ciudadana de la gobernación de Norte de Santander.

“Lo único que sabemos y lo preliminar es una persona que se acercó a una motocicleta, donde él se bajó a hablar con esa persona y se cometieron los hechos. Es la investigación preliminar que se tiene y como lo digo, ya está la policía y un grupo técnico especial”, dijo el funcionario.

Quintero aseguró que un menor iba en el vehículo donde se movilizaba el exsecretario. Por forturna, salió ileso.

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