DT del Chicó tras confirmarse el descenso: “No nos dejamos empatar... La tristeza nos invade”

Boyacá Chicó se convirtió en el primer equipo descendido para la temporada 2026. El cuadro ajedrezado estuvo a punto de vencer al Junior de Barranquilla en el Estadio La Independencia, pero un agónico tanto de Jesús David Rivas terminó ahogando las esperanzas de la institución.

Con un promedio de 0,9027, el equipo boyacense se despidió de la primera categoría y a partir del 2027 empezará de nuevo el camino rumbo al anhelado ascenso. Chicó no actuaba en el Torneo de la B desde el año 2022.

“No nos dejamos empatar... La tristeza nos invade”

Durante la conferencia de prensa posterior al encuentro que terminó empatado 1-1, el entrenador Jhon Jaime Gómez confesó ante los medios de comunicación que el equipo terminó muy golpeado por el resultado, entendiendo que estuvo a pocos minutos de llevarse un triunfo fundamental.

“Sensación de mucha tristeza. No nos dejamos empatar, pasa que a esos equipos les das esa ventajita y tienen jugadores que resuelven ese tipo de situaciones. Así fue. En este momento, la tristeza nos invade a todos y ya estamos pensando en terminar de una manera profesional, como corresponde”, sentenció.

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Justamente sobre la caída a la B, ‘La Flecha’ Gómez aseguró que “no es de hoy, es la sumatoria de muchas cosas, de malas campañas” y por tal motivo “estamos un poco golpeados”. Claro está que valoró le desempeño de sus jugadores a lo largo de los 90 minutos, más allá del resultado: “Buscamos resaltar las ganas que tuvo el equipo de ganar su partido, lo peleó, lo luchó, contra un excelente equipo que tiene individualidades”.

“Nos queda terminar bien. Somos profesionales en esto y la institución debe seguir bien representada. Queda ir a Cali a hacer un buen partido, igual al que se hizo contra Junior, y cumplir con nuestra agenda para después mirar el tema que se viene para nosotros”, concluyó.

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Repase la rueda de prensa del Boyacá Chicó