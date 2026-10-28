Más de 50 microcuencas hidrográficas en Caldas están en riesgo de secarse por pico de ‘El niño’

Manizales

Expertos plantean al gobierno nacional incluir en el Plan Nacional de Desarrollo la política ambiental del ABC (Agua, Biodiversidad y Comunidades), ya que en Caldas han trabajado en la descontaminación de fuentes hídricas. Igualmente, se refiere al fortalecimiento de sectores productivos y agendas ambientales desde 2024 para que haya mayor sostenibilidad.

“Presentamos una evaluación regional del agua con proyección al 2040, año en que se formularon dificultades, pero con los estudios podemos tener mayor sostenibilidad hídrica. Caldas consume 663 metros cúbicos por segundo, de los cuales usamos 1.94 metros cúbicos por segundo, el resto no se usa adecuadamente, es en esa parte donde concentramos nuestros esfuerzos para que sectores productivos lo hagan de manera sostenible, no es un asunto de autoridad, sino de todos los ciudadanos. En el departamento hay 309 microcuencas, 54 están en riesgo”, explica Germán Paéz, director de Corpocaldas.

A pesar de la oferta desde Caldas en calidad de agua, hay subregiones donde se presentan condiciones críticas que el cambio climático puede acrecentar, por lo que analizan información de investigación realizada entre Corpocaldas y el Instituto de Ambiente de Estocolmo SEI Latinoamérica.

“Caldas tiene mucha potencialidad y oferta amplia, pero en términos de calidad de agua vemos algunas regiones que presentan situación crítica, vemos conflictos relacionados con el agua por sus usos y, adicionalmente, el cambio climático puede exacerbar los problemas. Ante el conocimiento del contexto, debemos ahorrar agua y usarla eficientemente. Tenemos una normatividad muy fuerte si nos comparamos con algunos países de Latinoamérica, otros no tienen leyes del agua; las instituciones trabajamos por ello, pero siempre hay retos”, indica Tania Santos, líder del equipo de agua e investigadora asociada.

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Advierten que habrá estragos que afectarán, enormemente, las fuentes hídricas, a pesar de las lluvias que se presentan en el departamento. Yesid González Duque, director ejecutivo de ASOCARS, explica que se deben tomar medidas a tiempo para evitar consecuencias graves en las poblaciones.

“Estamos en época de lluvias, aunque son menos de lo habitual, tendremos sequías complejas que afectarán el consumo humano y la productividad. Los ecosistemas como en el Tolima están gravemente afectados por los incendios. Desde la entidad que representa a las 33 corporaciones trabajamos con entidades del orden nacional y locales apoyando en procesos. Esperemos que la articulación con el Ministerio de Ambiente el impacto sea menor, ojalá no lleguemos a extremos de un racionamiento de energía, especialmente, al sector productivo”.

Cooperación estratégica

A propósito de la conmemoración de los 200 años de relaciones diplomáticas entre Colombia y Países Bajos, ambas naciones enfocan su colaboración en uno de los temas más estratégicos para su futuro común: el agua y la adaptación al cambio climático. Un ejemplo de esta cooperación es Partners for Water, el programa del Gobierno del país europeo implementado por la Agencia Neerlandesa RVO y su embajada en nuestro país. Por medio de este programa, Colombia y los Países Bajos fortalecen su cooperación para promover la gestión sostenible del agua, la adaptación al cambio climático y la seguridad hídrica.

“Inspiragua es un programa muy práctico, profesionales colombianos y neerlandeses se van al campo a desarrollar cualquier tipo de conocimiento, experiencia y protocolo en gestión del agua. Son temas aplicados, entonces todo se traduce a redes de saberes de encuentros, eventos donde se intercambian las experiencias, se reflexionan aprendizajes con el fin de mejorar todos en conjunto, es algo inmerso de nuestras entidades”, cuenta Ellen Bollen, directora del programa Inspiragua.

Estos temas fueron tratados en la cuarta Cumbre por la Gobernanza del Agua en Colombia en Manizales. Asimismo, este diálogo se ha llevado a cabo en Cartagena, Santa Marta y Bogotá.