Un cuerpo es hallado por caninos en centro comercial en Manizales donde se registró un incendio

Organismos de socorro atendiendo la emergencia por un incendio en el Centro comercial Fundadores en Manizales. Foto: Fundación de Paramédicos SERBYR.

Manizales

Los cuerpos bomberiles de las capitales de Caldas y Risaralda hallaron el cuerpo de un hombre, de quien se presume, sería un habitante en condición de calle, quien estaba en la noche donde se presentó el incendio en el nivel –2 del Centro comercial Fundadores.

“Nos solicitaron el apoyo con perros de búsqueda y localización. La situación es que aquí en el centro comercial se presentó un incendio estructural, verificaron en sus cámaras de seguridad y haciendo las respectivas investigaciones, ven a un habitante de calle que ingresa por la parte posterior, pero luego de esta conflagración no se ve a la persona retirarse del lugar”, señala Alejandro Arango, comandante de bomberos de la capital risaraldense.

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Agrega que se adelantan las indagaciones exhaustivas, ya que, de acuerdo con el registro audiovisual, el señalado no aparece después de la emergencia producida por el fuego. Los perros de rescate que desplazaron desde ‘La perla del Otún’ marcaron tres puntos, allí empezaron las labores de remoción con los bomberos de Manizales encontrando un cuerpo sin vida, el cual fue entregado a las autoridades competentes.

El centro comercial permanece cerrado mientras se adelantan las labores investigativas.