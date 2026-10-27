Dos motociclistas fallecieron en la carretera Manizales - Medellín al chocar contra una camioneta

Marmato

En las últimas horas se registró un siniestro vial en la carretera entre Manizales y Medellín, cerca al cruce de Marmato (Caldas), donde dos motociclistas impactaron contra una camioneta. El hecho dejó como saldo dos personas fallecidas y dos heridas, quienes fueron trasladados a centros asistenciales.

“Desafortunadamente, los dos conductores de las motocicletas fallecen en el lugar y sus acompañantes fueron transportadas por una ambulancia de la Concesión vial Pacífico 3 y otra que se dirigía al Valle del Cauca, a hospitales cercanos. Los perjudicados eran quienes se desplazaban en las motocicletas. La hipótesis del hecho es materia de investigación, así como las identidades de los fallecidos”, señala José Hernando Gallego, comandante del Cuerpo Voluntario de Bomberos de Marmato.

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Cabe anotar que hace dos días, se presentó un siniestro vial en la vía que de la capital del departamento de Caldas conduce hacia el centro del país, donde un vehículo se salió de la carretera cayendo a un precipicio de 70 metros, donde una de las ocupantes falleció.

Entre tanto, sobre dicha concesión, el más reciente incidente vial registrado con víctimas fatales ocurrió cuando un bus de la empresa Expreso Bolivariano colisionó, frontalmente, contra una tractomula, cerca a La Pintada (Antioquia), donde murieron tres personas, entre ellas el conductor del primer vehículo.