Junior no está eliminado matemáticamente: cuentas que lo ponen en cuadrangulares de Liga Colombiana

Junior todavía no está eliminado: las cuentas que lo ponen en cuadrangulares de Liga Colombiana. (Colprensa - Lina Gasca). / Lina Gasca

Junior de Barranquilla está en el ojo del huracán por cuenta de su tempranera eliminación de la Liga Colombiana. A pesar de ser el bicampeón del rentado local, en este segundo semestre no se le han dado las cosas y ha firmado un balance flojísimo, de los peores de su historia reciente.

La primera baja del campeonato fue protagonizada por Alfredo Arias, entrenador que nunca gustó al hincha y que terminó siendo desafectado por los malos resultados. En su reemplazo llegó Sebastián Viera, ídolo de la institución por su trabajo como guardameta y que vivía su primera experiencia de primer nivel en el banquillo, pero también fracasó.

A lo anterior se suman las amenazas contra algunos integrantes del plantel y las recientes declaraciones de Teófilo Gutiérrez, mismas que lo han alejado del equipo. Es todo un caos lo que vive el conjunto rojiblanco, a pesar de tener ya su cupo asegurado a la Copa Libertadores del próximo año.

Junior todavía no está eliminado

A pesar de todo este panorama, y de que el mismo guardameta Mauro Silveira advirtiera en rueda de prensa que ya no quedaban chances de clasificar, las cuentas matemáticas indican que todavía es posible ver al Junior en cuadrangulares. Es muy difíl, casi imposible de que ocurra, pero la chance está.

Antes que nada, el equipo rojiblanco suma 16 puntos y tiene 9 en disputa, es decir que como máximo llegará a 25. Partiendo de esta base, y con una diferencia de gol superior al +3, es posible clasificar.

Las cuentas que ponen al Junior en cuadrangulares de Liga Colombiana

Antes que nada, Junior de Barranquilla debe derrotar a Llaneros en Villavicencio, al Deportivo Pasto en el Departamental Libertad y al Cúcuta Deportivo en el Romelio. Lo ideal sería ganar cada encuentro por al menos dos goles de diferencia.

Concretado lo anterior, viene lo más complicado: los resultados ajenos.

Águilas Doradas puede sumar como máximo tres puntos de los nueve que tiene por delante (en la última fecha se quita puntos con el Medellín)

puede sumar como máximo tres puntos de los nueve que tiene por delante (en la última fecha se quita puntos con el Medellín) Cúcuta Deportivo ofrece un panorama similar. Puede obtener máximo cuatro unidades, pero, evidentemente, debe caer con Junior en la jornada 18

ofrece un panorama similar. Puede obtener máximo cuatro unidades, pero, evidentemente, debe caer con Junior en la jornada 18 Así como pasa con el Cúcuta, Once Caldas debe sumar máximo los mismos cuatro puntos (en la fecha 18 se quita puntos con Águilas Doradas)

debe sumar máximo los mismos cuatro puntos (en la fecha 18 se quita puntos con Águilas Doradas) Deportes Tolima puede amargarle la vida al Junior dependiendo de la diferencia de gol. Por lo anterior, lo mejor es que llegue hasta las 24 unidades.

Entendiendo que Alianza se quita puntos con Once Caldas e Independiente Medellín, razón por la que no entra en la converesación, Junior necesitaría resultados de esos cuatro equipos para pensar con un eventual tiquete a las finales del segundo semestre en Colombia.

El tema Atlético Bucaramanga es más complicado, debido a que debería perder sus últimos cuatro encuentros para que Junior tenga posibilidades de incluso llegar a un séptimo lugar. Ahora bien, su caso, aunque podría dar una mano, no es tan determinante para la clasificación de Junior

Así las cosas, la misión es sumamente complicada, especialmente por el nivel de juego del equipo, pero mientras la matemática ofrezca posibilidades, cualquier cosa puede pasar.