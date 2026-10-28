Juanfer Quintero desmiente rumores: “Un contrato por 10 partidos nunca va a existir en la historia”

No cesa la polémica en el Independiente Medellín. Versiones de prensa apuntaron a que Juan Fernando Quintero habria firmado un contrato para disputar solamente diez partidos esta temporada, lo cual explicaba sus reiteradas ausencias con el cuadro antioqueño.

¿Qué dijo el Independiente Medellín sobre el caso Juanfer Quintero?

Frente a lo anterior, el equipo emitió un comunicado desmintiendo los hechos, calificándolos de “comentarios malintencionados y faltos de fundamento”.

Y complementa al respecto: “El ejercicio periodístico exige conocer la normativa que rige nuestro fútbol antes de plantear teorías sin fundamento. Sugerir la existencia de un contrato condicionado a la disputa de un número determinado de partidos evidencia un profundo desconocimiento del artículo 23 del Estatuto del Jugador de la FCF y una ligereza inadmisible en el ejercicio de la labor informativa”.

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¿Que dijo Juanfer Quintero sobre la polémica?

Luego del comunicado del Independiente Medellín, Juan Fernando Quintero habló con el programa ‘Clásico Paisa’ para negar las aseveraciones periodísticas y de paso aclarar los últimos detalles relacionados a sus problemas físicos.

“Si me conocen, yo no salgo a desmentir algo, ni vivo pensando en lo que dicen. Tengo demasiadas responsabilidades, sobretodo en este momento en el que estoy a puertas de volver de mi lesión... Es muy cómico porque un periodista dijo que tengo contrato por 10 partidos y creo que en la historia del fútbol eso nunca va a existir, legalmente es imposible. No sé de dónde sacan eso, viven en un mundo raro, una fantasía terrible”, señaló inicialmente.

Frente a la posibilidad de tomar acciones legales contra el periodista en cuestión, apuntó: “Si me toca, lo hago. Hay que tener mucho cuidado con la información. Ustedes saben que para salir a hablar soy malísimo, solamente juego fútbol. Siempre soy de generar un mensaje positivo, porque ya fue suficiente con nuestros problemas y los traumas que tenemos”.

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Así avanza la recuperación de Juan Fernando Quintero

“Los que dudan de la lesión, cada uno tiene su concepto de la vida. Cuando uno no cree es porque el subconsciente le falla. Lamentablemente me lesioné contra Jaguares, alrededor de ocho semanas era la lesión, ya llevamos seis y estoy a puertas de volver. Se manejaron los tiempos como eran”, comentó.

Y complementó al respecto: “Uno siempre quiere jugar, pero lo natural es natural. Cuando hay un desgarro y toca los tendones, que es algo mucho más especial, se demora un poco más. Si fuera un desgarro normal, sería menos tiempo. En la zona miotendinosa se demora un poquito más. Ahora, yo estoy tranquilo, sé lo que me ha costado aceptar esta lesión, pero nadie se pone en el lugar del lesionado, sino que todo el mundo saca conclusiones y es difícil”.

“La información siempre fue al día a día, porque el estudio salió a los dos días. Es muy triste que el profesionalismo de uno durante 18 años lo pongan en duda. Nadie se quiere lesionar, pero son cosas del fútbol. Son cosas que pasan, gajes del oficio, lamentablemente me toco a mí y ya estoy a puertas de volver... Estoy contento y tengo mucho positivismo de que estos cuatro partidos podamos clasificar, y así empezar de cero las finales. No hay misterio”, concluyó.

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