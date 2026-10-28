¿Cuántos puntos necesita Cúcuta para salvarse definitivamente del descenso?

Con el empate 1-1 en Tunja ante el Junior, Boyacá Chicó se convirtió en el primer equipo descendido a la B para el 2027 en el fútbol colombiano. Los boyacenses disputarán su quinto periodo en la segunda división del país.

El equipo Ajedrezado comenzó ilusionado en seguir luchando por la salvación gracias al gol de Jhonier Alomia, convertido a los 62 minutos del encuentro; sin embargo, Jesús Rivas igualó las acciones al minuto 84.

Con el empate, Chicó cayó al fondo de la tabla del descenso con un promedio de 0.90. Con los tres partidos que le quedan por delante, solo podría aspirar a un promedio de 0.95; mientras que en el peor de los casos, el promedio de Cúcuta, ahora en zona de salvación, solo se reduciría hasta el 0.97.

Así las cosas, la lucha por la salvación se reduce a dos equipos, el equipo Motilón y Jaguares, los dos equipos que ascenderion a la primera división del fútbol colombiano en el 2025.

¿Cuántos puntos necesita Cúcuta para salvarse del descenso?

Para no depender de resultados ajenos, Cúcuta necesitaría, por el momento, de 7 puntos de los 9 que le quiedan por disputar para asegurar su presencia en la A el otro año; no obstante, esa cifra podría reducirse dependiendo de los próximos resultados de Jaguares.

Tanto Motilones como cordobeses tendrán la misma cantidad de partidos disputados al cierre del Todos Contra Todos, 38 cada uno, por lo que el que se mantenga en la primera división será el equipo que haga más puntos en la Reclasificación, sin contar los cuadrangulares.

Con un partido más, Cúcuta suma 37 puntos; entretanto, Jaguares tiene 31 y puede aspirar a sumar 43, ganando todos los partidos. Así las cosas y de momento, el equipo nortesantandereano se asegurará en la A sumando siete unidades y llegando a 44 puntos.

¿Qué partidos le restan a Cúcuta y Jaguares?

- Cúcuta

En casa Vs. Santa Fe

En casa Vs. Jaguares

De visitante Vs. Junior

- Jaguares

De visitante Vs. Pereira

De visitante Vs. Pasto

De visitante Vs. Cúcuta

En casa Vs. Bucaramanga