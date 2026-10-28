DT del Cúcuta deja en duda su continuidad al frente del equipo: “No tengo más energía”

El argentino Nicolás Chiesa, director técnico del Cúcuta Deportivo, dejó en duda su continuidad al frente del equipo, luego de caer en casa 0-2 ante Águilas Doradas, resultado que dejó al Motilón fuera del grupo de los ocho.

En la rueda de prensa posterior al partido, Chiesa expresó su decepción y aseguró que no tiene “más energía”, añadiendo que, como ser humano, es “libre de poder tomar decisiones”.

“El responsable soy yo, veremos hasta cuándo, porque quizás es el momento que me vaya a mi casa, porque no tengo más energía. Cuando uno, a ciertas cosas no le encuentra explicación, cuando uno debe aceptar, como debo aceptar, todos los insultos cuando terminó el partido. Yo entiendo que esto es fútbol y el responsable soy yo. Yo decidí que este sea el equipo, defiendo y defenderé hasta el último día a los futbolistas que dirija”, comentó inicialmente Chiesa.

Al respecto añadió: “Uno también se cansa de remar contra mucha corriente negativa, contra 1′200.742 dificultades que yo afronté con mi cuerpo técnico desde que llegué. Quizás ganamos cuatro partidos y todos decían que teníamos que ser campeones, y yo siempre hablaba de descenso, de equilibrio, de humildad, de seguir trabajando, que no se había logrado nada, la prueba está acá“.

Chiesa insistió en su desgaste: “Hoy hay que festejar que Cúcuta está fuera del descenso, sufrir por los otros resultados y ver qué pasa. Quedan tres partidos que veremos quién los afrontará, yo hoy no sé si tengo la energía para hacerlo y el convencimiento para hacerlo. Cuando yo no tengo la energía al 100, prefiero irme a mi casa”.

Finalmente, sobre su relación con los directivos del Cúcuta, manifestó: “Solo agradecimiento, tengo gratitud con la gente del club que me trajo, con los dueños del club, por sobre todas las cosas tengo gratitud con los futbolistas, pero yo también soy un ser humano y soy libre de poder tomar decisiones”.

Cúcuta figura décimo en la tabla de posiciones con 21 puntos, uno menos que Águilas Doradas, que tras superarlo en el estadio General Santandr se quedó con la octava plaza. En el descenso, se encuentra, parcialmente, fuera de peligro con un promedio de 1,05.