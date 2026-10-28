Alertan por nueva modalidad de extorsión en el Catatumbo

Norte de Santander.

Una alerta por una nueva modalidad de extorsión se conoció en zona rural del municipio de Tibú, Norte de Santander, donde personas estarían siendo citadas en sectores apartados para posteriormente amenazarlas y exigirles dinero a través de sus familiares.

Según las denuncias, los casos se estarían presentando en sectores como Llano Grande y Punta de Palo, a la altura del kilómetro 15, en jurisdicción del corregimiento de Campo Dos.

La modalidad consistiría en citar a las víctimas en estos puntos y, una vez llegan al lugar, contactarlas telefónicamente para asegurarles que se encuentran rodeadas por delincuentes.

Bajo amenazas de muerte, les exigirían comunicarse con familiares para solicitarles grandes sumas de dinero a cambio de respetarles la vida.

La alerta señala que esta práctica estaría siendo ejecutada, en algunos casos, por personas privadas de la libertad, quienes presuntamente contarían con el apoyo de cómplices que permanecen fuera de los centros penitenciarios.

Ante esta situación, se recomienda a la comunidad no acudir a citaciones sospechosas, verificar cualquier amenaza a través de canales seguros y denunciar oportunamente ante las autoridades.