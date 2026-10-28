Ahorro voluntario FNA: ¿Cuánto gana de intereses si ahorra $5 millones en 1 año? Rentabilidad

Dinero colombiano y logo del FNA. Foto: Getty Images y Redes sociales del FNA. .

El Fondo Nacional del Ahorro ofrece un ahorro voluntario como un plan mensual dirigido a independientes, trabajadores dependientes de ciertos segmentos y colombianos en el exterior.

Según menciona la entidad, se realiza un contrato con el FNA comprometiéndose a realizar depósitos por un valor y tiempo determinado, con el objetivo de alcanzar su meta de ahorro.

Esto, además de ahorrar, sirve como base para solicitar un crédito o un contrato de leasing habitacional.

De acuerdo con lo mencionado con el portal web del FNA, el tiempo del contrato es de 12 meses con condiciones. En cuanto al monto, este no podrá ser inferior al equivalente del ingreso promedio mensual declarado por el afiliado, y no podrá ser inferior a 1.2 SMMLV a la fecha de suscripción del contrato.

¿Cuánto gana de intereses si ahorra $5 millones en 1 año?

Teniendo en cuenta que los intereses sobre el dinero ahorrado es del 2% E. A., si ahorra $5.000.000 COP en una cuenta de Ahorro Voluntario Contractual (AVC) del Fondo Nacional del Ahorro (FNA), ganará aproximadamente $100.000 COP en intereses en un año.

¿Quiénes pueden aplicar?

Todos los colombianos mayores de edad. Sin embargo la entidad detalla que si vive en el exterior, también se puede afiliar.

Estos son los requisitos:

Formulario Único de Afiliación completamente diligenciado.

Fotocopia legible de tu cédula de ciudadanía.

Principales beneficios del Ahorro Voluntario del FNA