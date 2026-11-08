Tener un hijo en Colombia puede costar hasta $2.800 millones, según expertos: tips para sus finanzas

Tener un hijo también implica asumir un compromiso financiero a largo plazo. Desde los primeros gastos de alimentación y salud hasta la educación superior, cada etapa del crecimiento trae nuevas necesidades que pueden transformar el presupuesto familiar.

Según estudios de la Universidad Ean, sostener a un hijo en Colombia puede costar entre 1.200 y 1.600 salarios mínimos mensuales. Tomando como referencia el salario mínimo de 2025, esto equivale aproximadamente a entre $2.100 millones y $2.800 millones desde el nacimiento hasta los 18 años.

Es de destacar que la cifra puede variar dependiendo del nivel socioeconómico, la composición familiar, la ciudad y las decisiones de consumo de cada hogar.

Este cálculo contempla gastos de alimentación, educación, higiene y aseo, mobiliario, ocio y entretenimiento, salud, tecnología y vestuario. Estas categorías reflejan los compromisos económicos que acompañan la crianza y que, en muchos casos, pueden extenderse más allá de la mayoría de edad.

Sin embargo, más allá del costo total, uno de los principales desafíos para las familias es organizar sus finanzas para asumir estos gastos sin afectar su estabilidad económica.

La educación superior representa uno de los compromisos que conviene anticipar. Además de las matrículas, puede implicar gastos de transporte, alimentación, materiales académicos y alojamiento, dependiendo de las necesidades del estudiante.

Comenzar a ahorrar desde la infancia puede ayudar a distribuir estos gastos a lo largo del tiempo y evitar que las familias tengan que reunir grandes sumas de dinero cuando llega el momento de pagar.

Por ejemplo, ahorrar $100.000 mensuales durante 18 años permitiría acumular $21,6 millones en aportes, sin incluir rendimientos ni descontar la inflación. Aunque este monto no cubre todos los gastos de crianza ni necesariamente una carrera profesional, puede representar un respaldo para objetivos específicos.

Los aportes tampoco tienen que ser iguales durante todo el periodo. Una familia puede comenzar con cantidades pequeñas y aumentarlas cuando sus ingresos lo permitan, teniendo en cuenta sus gastos y prioridades.

La clave está en establecer una meta, definir un ahorro mensual que se ajuste a la capacidad económica del hogar y elegir una alternativa que responda al objetivo y al tiempo previsto.

Ahorrar y proteger la estabilidad familiar

Preparar el futuro de los hijos no consiste únicamente en reunir dinero para sus estudios. También implica evaluar cómo respondería el hogar ante situaciones inesperadas que puedan afectar los ingresos y la capacidad de cubrir las necesidades familiares.

Por eso, la planificación financiera debe considerar tanto las metas de largo plazo como la posibilidad de enfrentar imprevistos.