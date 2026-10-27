Procuraduría y Defensoría rechazan asesinato de Miguel Castellanos y exigen esclarecer el crimen

Miguel Castellanos, exsecretario de Gobierno de la Alcaldía de Cúcuta. / Foto: Alcaldía de Cúcuta.

Cúcuta

Luego del homicidio del exsecretario de Gobierno de la ciudad de Cúcuta, Miguel Castellanos, las reacciones a nivel nacional no se hicieron esperar. Organismos nacionales rechazaron el crimen y solicitaron celeridad en las investigaciones.

De acuerdo con la información divulgada por Indepaz, Castellanos “fue atacado con arma de fuego en una estación de servicio ubicada sobre el Anillo Vial Occidental de la ciudad y falleció en el lugar”.

Miguel Castellanos aspiraba con llegar a la alcaldía de Cúcuta para las elecciones del próximo año 2027.

Procuraduría condenó el asesinato de Miguel Castellanos

La Procuraduría General de la Nación, en cabeza de Gregorio Eljach, rechazó el homicidio del exfuncionario y manifestó su solidaridad con su familia.

“Solicita a las autoridades reforzar de inmediato las medidas de seguridad en Cúcuta y actuar con celeridad para esclarecer este crimen y capturar a sus autores”.

El jefe del Ministerio Público enfatizó que “No podemos permitir que la violencia pretenda acallar la política en Colombia”.

Defensoría del Pueblo pidió una investigación pronta y rigurosa

Por su parte, la Defensoría del Pueblo lamentó el hecho de sangre donde fue asesinado Miguel Castellanos.

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“Solicitamos a la Fiscalía General de la Nación adelantar una investigación pronta y rigurosa que permita esclarecer las circunstancias y los móviles del crimen, así como identificar y judicializar a sus responsables”, dijo el Ministerio Público.

La entidad aseguró que “este asesinato genera especial preocupación por las condiciones de seguridad que enfrentan las comunidades en Cúcuta y Norte de Santander, una región donde la persistencia de distintas formas de violencia exige una respuesta articulada y sostenida de las autoridades”.

Indepaz reportó 130 líderes y defensores de derechos humanos asesinados en 2026

Indepaz, a través de X aseguró que “con Miguel Castellanos son 130 los líderes/as y defensores de DDHH asesinados en 2026″.

Resaltan que, en el lugar donde ocurrió el homicidio de Castellanos, “actúan en la zona: EGC/Clan del Golfo, ELN, Frente 33 Bloque Magdalena Medio, Rastrojos, Los Pelusos y bandas de carácter local”.

Además, Indepaz recuerda que “en particular, se destacan hechos violentos en el Anillo Vial Occidental, donde en julio de 2025 fue asesinado el líder Luis Alfonso Toro y, posteriormente, en septiembre del mismo año, ocurrió una masacre en el barrio Nueva Ilusión, cuando hombres armados que se movilizaban en motocicleta atacaron a varias personas en un establecimiento comercial, causando la muerte de tres de ellas”.