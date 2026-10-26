Fue abatido en Sardinata alias “Cali”, cabecilla financiero del frente Juan Fernando Porras del ELN. / Foto: Ejército Nacional.

Norte de Santander

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, confirmó a través de la red social X, que en “zona rural de Sardinata, fue neutralizado alias “Cali” o “Pachelero”, cabecilla financiero del frente Juan Fernando Porras del ELN, con más de 20 años de trayectoria criminal".

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, esta operación se llevó a cabo en la vereda Fátima, hasta donde llegaron uniformados del Ejército, la Fuerza Aérea Colombia y la Policía Nacional.

“El objetivo principal de la operación fue identificado como Luis Eliecer Contreras Buitrago, alias “Cali” o “Pachelero”, quien contaba con una trayectoria criminal de más 20 años en esta estructura terrorista", dio a conocer el Ejército Nacional a través de un comunicado.

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¿Quién era alias “Cali” o “Pachelero”?

Las autoridades indicaron que Luis Eliecer Contreras Buitrago, alias “Cali” o “Pachelero”, “se desempeñaba desde hace cinco años como cabecilla financiero del Frente Juan Fernando Porras y lideraba una estructura de milicias encargada de dinamizar extorsiones al sector minero, agrícola y comercial en Sardinata, Bucarasica y la “Y” de Astilleros".

Sobre esta persona además había una orden de captura solicitada por la Fiscalía, por los delitos de concierto para delinquir agravado y porte ilegal de armas de fuego.

Una pareja fue capturada

En el desarrollo de estas operaciones por parte de la fuerza pública también se logró la captura de una pareja, hombre y mujer, quienes presuntamente hacían parte de esta estructura ilegal.

Así mismo, esta acción de las autoridades dejó la incautación de material bélico, equipos de comunicación y elementos de interés para la investigación, entre ellos:

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Un fusil AK-47.

Una pistola.

Una escopeta calibre .22.

Una granada.

Cinco proveedores.

150 cartuchos.

Seis teléfonos celulares.

Un dispositivo de activación de explosivos.

Tres agendas.

Material de intendencia.

Las autoridades indicaron además que alias “Cali” habría recibido formación especializada en combate y francotirador.