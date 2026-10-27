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27 oct 2026 Actualizado 14:56

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Cúcuta

Cucuteños entre el miedo y la desesperanza

Autoridades distantes de proteger a la ciudadanía

Imagen de archivo - Colprensa.

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Los cucuteños hablaron hoy a través de Caracol Radio W sobre el miedo, la desesperanza, y la sensación de inseguridad que hoy produce la ciudad por los altos niveles de violencia.

Con llanto, voces entrecortadas y la preocupación latente que tienen los ciudadanos de bien le contaron al director del Programa Julio Sánchez Cristo su tristeza por lo que viene ocurriendo.

Blanca una ciudadana dijo a Caracol Radio W que “esto es muy grave, desesperante, desconsolador acá a cualquier hora hay problemas de inseguridad, de violencia, acá todo da miedo”.

“Nosotros no nos atrevemos a salir de nuestras casas, nuestros hijos se tienen que ir de la ciudad, acá no hay quien nos proteja, ¡ayúdenos! ¡Por favor ! ¡ayúdenos!" exclamó la mujer.

El sicariato en aumento, la extorsión afecta al comercio local, el hurto a través de sus diferentes modalidades azota a diversos sectores, mientras crece el miedo entre los habitantes de la zona de frontera, sin encontrar respuestas en las autoridades.

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