Cómo revisar el pago de planilla de independientes en 2026: Pasos para consultar aportes y más

Plataformas para pagar la seguridad social en Colombia, junto a dinero colombiano. Imágenes de referencia. Fotos: Getty Images y suministradas.

Según explica el Departamento Nacional de Planeación (DPN), la seguridad social es “un servicio público obligatorio, cuya dirección, coordinación y control está a cargo del Estado y es prestado por entidades públicas y privadas”.

De acuerdo con el DPN, esta misma “se compone de los sistemas de pensiones, de salud y de riesgos laborales y de los servicios sociales complementarios”.

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Ahora, cuando una persona es empleada, este tipo de “pago” lo hace la empresa empleadora que se encarga de descontar de nómina los aportes del trabajador a salud, pensión, entre otros.

Sin embargo, cuando no se es empleado y, por el contrario, se es independiente, es el mismo trabajador el que debe pagar sus aportes a la seguridad social.

Si usted ha hecho sus respectivos pagos, en Caracol Radio le contamos cómo puede revisar cuándo los ha hecho y el monto aportado.

Paso a paso para revisar el pago de sus aportes a planilla de independientes en 2026

Pues bien, lo primero que debe hacer es dirigirse a la página web de su operador, en este caso, le ejemplificaremos con los dos más famosos: Aportes en Línea y Mi Planilla.

Aportes en Línea

Para hacerlo con Aportes en Línea debe ingresar, inicialmente, a la página web del operador: https://www.aportesenlinea.com/empresas/inicio

Luego, en la parte superior de la página, hacia la derecha, haga clic en donde dice ‘Independientes’.

Después, haga clic en donde dice ‘Certificado de aportes’.

Una vez allí, deberá diligenciar sus datos, entre esos las fechas de las que quiere ver sus aportes hechos tanto para PILA o para cesantías.

Tras llenar los datos podrá descargar el certificado.

Mi Planilla

Ahora, para hacerlo con Mi Planilla, ingrese a la página web en el apartado de Independientes: https://independientes2.miplanilla.com/PublicoIndependientes/Publico/IndexIndependientes?_gl=1*h7s8ue*_gcl_au*MTExNjM2MTk4OC4xNzkzMTMyNTAx

Haga clic en donde dice ‘Generar certificados’ y, luego, ' Certificado planilla’.

Automáticamente la página le seleccionará la casilla de ‘Aporte propio’. Usted deberá llenar sus datos, entre esos los meses de los cuales quiere ver sus aportes.

Una vez hecho lo anterior podrá descargar su certificado.

¿Cómo pagar la seguridad social si se es trabajador independiente?

La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social explica que para pagar la seguridad social usted debe, inicialmente, estar afiliado a una EPS y a un fondo de pensión, además de a una caja de compensación y la ARL, pero esto es opcional.

Ahora, una vez ya afiliado, usted deberá hacer sus pagos o aportes a cualquiera de los operadores de información autorizados para recibir pagos liquidados por medio de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA).

Lo anterior teniendo en cuenta si usted es un trabajador independiente con ingresos iguales o superiores a un salario mínimo.

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Estos son los operadores de información autorizados

Los más conocidos, como ya se mencionó, son Aportes en Línea y Mi Planilla; sin embargo, hay más.

SOI

Asopagos

Fedecajas

Simple

Enlace Operativo

Estos pagos, cabe resaltar, se pueden hacer por medio de la página web de cada entidad.

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