Marcela Reyes será modelo en el nuevo videoclip de Maluma: ¿qué se sabe de esta producción?

Marcela Reyes sorprendió en redes sociales al anunciar que será una de las modelos del nuevo videoclip de Maluma. La noticia llamó la atención de sus seguidores, que ahora están pendientes de conocer más detalles sobre esta participación.

La DJ colombiana, reconocida por su trabajo en la guaracha y sus presentaciones en diferentes escenarios, compartió la novedad en sus plataformas digitales. Aunque su carrera está ligada principalmente a la música electrónica y a la creación de contenido, esta vez hará parte de una producción audiovisual del cantante paisa.

Maluma, por su parte, continúa desarrollando proyectos musicales y videoclips que acompañan sus lanzamientos. El artista antioqueño se ha consolidado como uno de los nombres colombianos más reconocidos de la música urbana, con colaboraciones y canciones que han llegado a públicos de distintos países.

Por ahora, no se conocen mayores detalles sobre la participación de Marcela Reyes. Tampoco se ha confirmado el nombre de la canción ni la fecha en la que se estrenará el videoclip.

La noticia deja abierta la expectativa sobre la producción y sobre cómo será la aparición de la DJ en el proyecto del intérprete de éxitos como Hawái, Felices los 4 y Sobrio.