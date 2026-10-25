Sanción por declarar renta fuera de plazo 2026: cómo reducir el valor de la multa ante la DIAN

Declaración de renta 2026, junto a logo de la DIAN. Fotos: Getty Images y DIAN.

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) recordó que las personas naturales obligadas a declarar renta en 2026 deben cumplir con los plazos establecidos. De acuerdo con el calendario oficial, la declaración del año gravable 2025 termina el 26 de octubre de 2026.

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Aquellas personas que no presentaron la declaración de renta dentro de la fecha asignada podrán enfrentar sanciones económicas que dependen del ingreso, el patrimonio y el tiempo de retraso.

Según explicó la DIAN, existe una medida transitoria que permite reducir el valor de determinadas sanciones, siempre que se cumplan los requisitos. El Decreto 1419 del 17 de septiembre de 2026 contempla una reducción de la sanción por extemporaneidad para quienes no presentaron la declaración hasta el 10 de agosto de 2026, inclusive. El plazo máximo es el 19 de noviembre de 2026.

Sanción por declarar renta fuera del plazo

El artículo 641 del Estatuto Tributario establece que quienes presentan una declaración fuera de la fecha establecida deben liquidar una sanción por extemporaneidad.

La DIAN explicó que cuando la declaración se presenta antes de que la entidad notifique un emplazamiento para declarar, la sanción corresponde, en términos generales, al 5 % del impuesto a cargo por cada mes o fracción de mes de retraso, sin superar el 100 % del impuesto.

Si no existe impuesto a cargo, la sanción se calcula a partir de los ingresos brutos del periodo, con los porcentajes y límites establecidos en la norma. Además, pueden generarse intereses moratorios, si hay pago pendiente.

¿Cómo reducir la sanción de la DIAN?

Las personas podrán aplicar a la reducción transitoria contemplada en el artículo 10 del Decreto 1419 de 2026. Esta medida permite reducir al 15 % el valor de la sanción por extemporaneidad cuando se cumplen las condiciones establecidas:

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Haber omitido la presentación de la declaración tributaria hasta el 10 de agosto de 2026, inclusive.

Presentar la declaración pendiente a más tardar el 19 de noviembre de 2026.

Liquidar en la declaración la sanción por extemporaneidad reducida al 15 %.

Pagar el impuesto o las retenciones a que haya lugar, la sanción reducida y los intereses moratorios correspondientes, calculados a la tasa del 4,5 % anual prevista en la medida.

Conviene mencionar que la reducción no significa que el contribuyente solo pague el 15 % del total de la deuda, sino que el porcentaje reducido se aplica a la sanción. El impuesto pendiente debe pagarse en su totalidad.

La norma también ofrece un beneficio para las declaraciones presentadas hasta el 10 de agosto que necesitan corrección. La reducción aplica si la corrección aumenta el pago, disminuye el saldo a favor o reduce pérdidas líquidas.

El contribuyente debe presentar la declaración corregida y pagar, antes del 19 de noviembre de 2026, una sanción reducida al 15 % y el impuesto adicional correspondiente. No se liquidan ni pagan intereses moratorios si se cumplen las condiciones establecidas.

¿Quiénes deben declarar renta en el último plazo del mes de octubre?

Las personas que tengan su cédula de ciudadanía terminada en los siguientes dígitos deben declarar esta última fecha del mes de octubre:

26 de octubre: 99 y 00

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