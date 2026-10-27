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27 oct 2026 Actualizado 16:23

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Internacional

Brasil canceló los pasaportes del excandidato presidencial Flávio Bolsonaro

La Policía Federal aseguró que no existe un registro formal de que el exaspirante haya salido del país. Por su parte, las autoridades argentinas negaron que el senador haya ingresado al territorio, en medio de versiones sobre un posible viaje al exterior.

BRASILIA, BRAZIL - OCTOBER 25: Presidential candidate Flavio Bolsonaro looks on after the results of the general election day on October 25, 2026 in Brasilia, Brazil. Imagen tomada de Getty Imagenes (Crédito: Ton Molina / Fotógrafo autónomo)

BRASILIA, BRAZIL - OCTOBER 25: Presidential candidate Flavio Bolsonaro looks on after the results of the general election day on October 25, 2026 in Brasilia, Brazil. Imagen tomada de Getty Imagenes (Crédito: Ton Molina / Fotógrafo autónomo) / Ton Molina

BRASILIA, BRAZIL - OCTOBER 25: Presidential candidate Flavio Bolsonaro looks on after the results of the general election day on October 25, 2026 in Brasilia, Brazil. Imagen tomada de Getty Imagenes (Crédito: Ton Molina / Fotógrafo autónomo)
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Los pasaportes de Flávio Bolsonaro fueron cancelados después de que no los entregara como le había ordenado la justicia de Brasil, indicó el martes una fuente policial brasileña a la AFP, mientras se desconoce el desfile del senador conservador.

La justicia le había intimidado a entregar sus documentos, tras perder las elecciones el domingo ante el presidente Lula. Bolsonaro tiene varias investigaciones abiertas sobre su contra.

“Los pasaportes de Flávio Bolsonaro están cancelados”, después de constatar que no cumplió la orden judicial, dijo la fuente policial.

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Añadió que no “hay registro formal” de que el senador haya salido de Brasil.

Las autoridades argentinas desmintieron a su vez versiones difundidas por medios locales según las cuales Bolsonaro habría intentado salir de su país a través de Argentina.

En Brasil, se desconoce el desfile del conservador, mientras su entorno guarda silencio al respecto.

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La AFP constató que una comisión salió este martes de su casa de Brasilia, sin que fuera posible determinar si el senador se encontraba en el interior de alguno de los vehículos.

Este martes, el portal argentino Infobae informó que la empresa aérea Baires Fly habría preparado un vuelo chárter para el senador desde territorio argentino rumbo a Estados Unidos.

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“Es todo falso, nunca ingresó”, dijo a la AFP una fuente del ministerio argentino de Seguridad.

Por su parte la Dirección Nacional de Migraciones aclaró mediante un comunicado que “no registra ingreso alguno de Flávio Bolsonaro a la República Argentina”.

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