En Pereira, capturan a presunto cabecilla de red de préstamos ‘gota a gota’ que operaba en Brasil

Pereira

Se trata de Edwin Orlando Ramírez Rodríguez, quien figuraba en una Notificación Roja de Interpol y fue ubicado mediante un procedimiento adelantado por la Policía Nacional en la capital de Risaralda.

La operación permitió localizar al ciudadano colombiano, investigado por su presunta participación en una estructura criminal que habría desarrollado actividades financieras ilegales en São Paulo, una de las principales ciudades de Brasil.

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Las investigaciones adelantadas señalan que, entre septiembre y diciembre de 2022, el colombiano habría movilizado más de 122.000 reales brasileños, mediante diferentes operaciones financieras. El teniente coronel Diego Rodríguez, comandante encargado de la Policía Metropolitana de Pereira.

“Este ciudadano de nacionalidad colombiana fue retenido por la Policía Judicial por los delitos de usura, lavado de activos y asociación criminal mediante notificación roja de Interpol. La línea investigativa permitió conocer algunos movimientos transaccionales mediante plataformas por más de 120 mil reales. Esta cooperación internacional con diferentes agencias ha permitido la captura de más de 19 criminales en lo corrido de este año. Pereira no es lugar ni refugio para los bandidos”, explicó el oficial.

Los movimientos incluían transferencias bancarias, transacciones fraccionadas y pagos realizados a través de PIX, un sistema de transferencias electrónicas ampliamente utilizado en Brasil.

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Según los investigadores, estas operaciones habrían sido utilizadas para dificultar el seguimiento del dinero y ocultar su posible procedencia ilícita.

La localización de esta persona en Pereira fue resultado del intercambio de información entre organismos de seguridad colombianos y brasileños.