Iglesia católica envía mensaje de fe y esperanza al Catatumbo en medio del conflicto armado

Monseñor Orlando Olave, obispo de la Diócesis de Ocaña. / Foto: Diócesis de Ocaña.

Catatumbo

En medio del recrudecimiento por el conflicto armado que se vive en el Catatumbo, la iglesia católica reiteró su compromiso con la población civil, así como el trabajo pastoral y social encaminado en lograr la paz para esta región.

Monseñor Orlando Olave, obispo de la Diócesis de Ocaña, en diálogo con Caracol Radio, resaltó el trabajo que ha venido desempeñando la iglesia católica en medio de una de las crisis más complejas de orden público que ha vivido el Catatumbo durante las últimas décadas.

Su mensaje de fe, esperanza y paz llega en el marco de los 64 años de esta jurisdicción eclesiástica, donde el prelado destacó el trabajo pastoral desempeñado en un territorio afectado por la violencia.

“Las comunidades cristianas siempre han tenido que abordar las realidades, no podemos ser ajenos a la realidad. En un documento del Concilio Vaticano Segundo, que justo en esos años se fundó la Diócesis, en el año 62, hablaba de que las alegrías, las tristezas, los dolores, las esperanzas de nuestro pueblo son las alegrías, los dolores, las tristezas, las esperanzas de la Iglesia”, dijo Olave a Caracol Radio.

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La Iglesia católica, presente en medio de la crisis del Catatumbo

Monseñor Orlando Olave destacó la importancia de acompañar a las familias en medio de la crisis de orden público que vive la región del Catatumbo.

“Uno no puede ser ajeno a esa realidad social, que nos lleva a comprometernos cada día más”.

Además, envío un mensaje de paz a los actores armados que, hoy por hoy, se disputan el control de una de las tierras más prospera de Norte de Santander: Catatumbo.

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“Pablo reconoce la fe del pueblo y yo creo que eso es lo más importante. Yo tengo la bendición de visitar todas nuestras regiones, los conocimientos, a veces zonas muy aisladas, y reconozco la gran fe de nuestras comunidades, la fe con la que se levantan a cultivar, la fe con la que se levantan a cuidar sus animales, la fe con la que se levantan a recoger sus cosechas. Entonces, yo creo que ese es el mensaje, continuar en medio de la adversidad”.

64 años de la Diócesis de Ocaña: una historia de trabajo pastoral y social

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Para monseñor Orlando Olave, es importante destacar la trayectoria que ha tenido la Diócesis de Ocaña, creada en 1962 y cuya presencia religiosa en la región tiene antecedentes de varios siglos atrás.

“Nosotros inicialmente pertenecimos muchos años, desde sus comienzos, a la Diócesis de Santa Marta, que fue la primera Diócesis de Colombia”.

Durante la entrevista, monseñor Olave recordó que parroquias históricas como las de Ocaña, Ábrego, El Carmen y Convención forman parte de ese recorrido de acompañamiento espiritual y comunitario.

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“Tenemos 64 años como Diócesis, pero obviamente tenemos más de 450 años en la región de Ocaña”, explicó.

Como parte de la celebración, la diócesis desarrolló actividades misioneras y pastorales, además de espacios de encuentro para fortalecer la vida espiritual de los fieles.