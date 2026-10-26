Fiscalía citó a alias ‘Don Berna’ y ‘Julián Bolívar’ en medio de la indagación a Álvaro Uribe

Justicia

Caracol Radio conoció en primicia la fecha en la que la Fiscalía Tercera Delegada ante la Corte Suprema de Justicia citó a rendir declaración juramentada a los excomandantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), alias ‘Don Berna’ y ‘Julián Bolívar’, en medio de la indagación que se adelanta contra el expresidente Álvaro Uribe por las masacres de El Aro y La Granja, y el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle.

La diligencia se realizará el próximo 12 de noviembre.

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En ese sentido, Diego Fernando Murillo Bejarano, alias ‘Don Berna’, quien fue el excomandante de los bloques Héroes de Tolová, Héroes de Granada y Cacique Nutibara y Rodrigo Pérez Alzate, conocido como ‘Julián Bolívar’, exjefe del Bloque Central Bolívar rendirán declaración juramentada ante la Fiscalía.

Diego Fernando Murillo Bejarano "Don Berna" Ampliar Diego Fernando Murillo Bejarano "Don Berna" Cerrar

Rodrigo Pérez Álzate, alias Julián Bolívar. Foto: Colprensa Ampliar Rodrigo Pérez Álzate, alias Julián Bolívar. Foto: Colprensa Cerrar

El pasado mes de junio, se conoció que, la Fiscalía Tercera Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, abrió una investigación formal por los hechos de violencia relacionados con la conformación de un grupo paramilitar en el municipio de San Roque y las masacres perpetradas en los corregimientos de El Aro y la Granja del municipio de Ituango, cuando ocupó el cargo de gobernador de Antioquia.

“De igual manera, la Delegada ante la Corte Suprema de Justicia dispuso la vinculación de Uribe Vélez por su presunta responsabilidad en el homicidio del defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo, ocurrido en el año 1998″, informó la Fiscalía.

Los delitos por los que el expresidente Uribe Vélez empezó a rendir indagatoria ante la Fiscalía son: homicidio en persona protegida y concierto para delinquir, ambas conductas agravadas.

La Fiscalía investiga al exmandatario por la presunta conformación de una estructura paramilitar en las fincas Las Guacharacas, en la época en la que fueron de su familia.

El pasado 4 de septiembre se realizó la primera sesión de la diligencia de indagatoria en este caso ante la Fiscalía.