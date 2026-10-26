Envían a la cárcel a policías involucrados en la golpiza que causó la muerte de Donovan Balanta Paz

Justicia

Caracol Radio conoció en primicia que el juez segundo Penal Municipal con Función de Control de Garantías envió a prisión a los cuatro policías que estarían involucrados en la brutal golpiza que le habría causado la muerte a Donovan Balanta Paz, en hechos ocurridos en la estación de Policía de Cazucá, en Soacha.

En ese sentido, el juez avaló los videos de las cámaras de seguridad, los testimonios y los otros elementos materiales que presentó la Fiscalía General de la Nación en medio de la investigación por la muerte del hombre de 34 años.

Los uniformados que fueron enviados a la cárcel mientras avanza la investigación son: El mayor Roque Correa Yánez, el subintendente Henar Santiago Tapiero Tique y los patrulleros Jonathan Alexander Giraldo Torres y Santiago Vargas Romero.

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Los hechos se presentaron el 20 de septiembre inicialmente durante un procedimiento en el barrio Caracolí y posteriormente, en la estación de policía de Cazucá en el municipio de Soacha (Cundinamarca).

Según la Fiscalía, los uniformados atendieron una discusión entre vecinos y, al parecer, “Balanta Paz habría lanzado un objeto contra los policías, por lo que fue inmovilizado y aprehendido”.

Golpes y descargas eléctricas, entre las lesiones

El informe de necropsia del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses determinó que la causa de la muerte estaría relacionada con una arritmia cardíaca provocada por descargas eléctricas, además de los múltiples golpes que recibió.

Adicionalmente, los videos de las cámaras de seguridad y los testimonios fueron contundentes en medio de la investigación, que terminó con la imposición de una medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario contra los procesados.

Precisamente, la Fiscalía logró establecer que Donovan Balanta Paz habría recibido “puños y patadas, así como varias descargas eléctricas con un dispositivo tipo táser”.

Uno de los cuatro policías capturados por la muerte de Donoban Balanta Paz. Foto: Fiscalía. Ampliar Uno de los cuatro policías capturados por la muerte de Donoban Balanta Paz. Foto: Fiscalía. Cerrar

Posteriormente, la víctima fue trasladada a la estación de Policía, donde habría sido agredida por los uniformados.

“El hombre fue trasladado a la estación de policía de Cazucá. Allí presuntamente estuvo esposado de manos y semidesnudo, mientras continuaban las agresiones físicas y recibía otras tres descargas eléctricas”, señaló la Fiscalía.

En el expediente quedó en evidencia que Balanta Paz habría pedido auxilio, pero no habría recibido atención oportuna.

“Aunque manifestaba dificultades para respirar y solicitaba atención médica, al parecer, los funcionarios no gestionaron su traslado oportuno a un centro asistencial”, detalló la Fiscalía.

Agregó que “una persona detenida en el mismo lugar advirtió sobre la necesidad de brindar ayuda a Balanta Paz. Sin embargo, transcurrieron aproximadamente 20 minutos antes de que fuera remitido a un hospital, a donde llegó sin respiración y con pulso débil. Horas después falleció”.