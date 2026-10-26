¿Puede perder la pensión si deja de cotizar durante 2 o 3 años? Esto dice la ley de pensiones

La interrupción de aportes correspondientes para lograr el cumplimiento de semanas para pensionarse según la ley, es más común en trabajadores independientes, desempleados o personas con trabajos intermitentes.

Según la ley, si ya existen semanas cotizadas, no se pierde ese acumulado, pero si se ve afectado en el momento que se tengas que pensionar según la ley.

¿Qué pasa si dejo de cotizar?

Dejar de cotizar durante algún tiempo no significa perder el dinero ya aportado, sí puede afectar el tiempo y las condiciones para acceder a la pensión en 2026.

Actualmente, en Colombia se exige una edad mínima de 57 años para las mujeres y 62 años para los hombres, además de un número específico de semanas cotizadas para acceder a la pensión de vejez.

¿Qué pasa si no completa las semanas exigidas?

Uno de los mayores problemas aparece cuando el afiliado alcanza la edad de pensión, pero no logra reunir el mínimo de semanas requerido por la ley.

En esos casos, el sistema colombiano contempla algunas alternativas para evitar que la persona quede totalmente desprotegida económicamente.

Entre las opciones disponibles están: