Estas son las cifras de Harry Kane que lo llevaron a ganar el Balón de Oro 2026: goles y títulos

Harry Kane ganando el balón de oro. A la derecha, Kane en la temporada 2025/2026. Fotos: Getty Images.

En la tarde de este lunes, 26 de octubre, el delantero del Bayern Múnich y la Selección de Inglaterra Harry Kane se coronó como ganador del Balón de Oro 2026, tras imponerse a futbolistas de talla élite y mundial como Lamine Yamal (campeón con España del Mundial 2026), Ousmane Dembélé (campeón de Champions), Kylian Mbappé, Erling Haaland, Lionel Messi, entre otros.

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El ‘Ciudadano’, como se le conoce, en los papeles era el menos esperado para quedarse con el galardón, pero lo hecho en la temporada pasado le bastó para conseguirlo.

Y es que, entre otras cosas, cabe recordar que el Balón de Oro, organizado por la revista France Football, es un reconocimiento que premia a los mejores futbolistas por lo hecho en la temporada previa a la que acontece en la fecha que se entrega, en este caso, lo realizado en la temporada 2025/2026.

En Caracol Radio le contamos cómo fue la temporada de Kane, sus cifras, títulos y más, que lo llevaron a quedarse con el premio.

Las cifras de Harry Kane

Harry Kane rompió récords en la temporada 2025/2026. El inglés fue el ariete del Bayern Múnich, en donde comparte plantilla con Luis Díaz, marcado goles y siendo el goleador de los bávaros en todas las competiciones que participaron.

Los títulos

Kane, con sus goles, llevó al Bayern Múnich a coronarse campeón de la Bundesliga (primera división del fútbol alemán), de la Copa de Alemania (DFB-Pokal) y de la Supercopa de Alemania.

En la Champions, el torneo, tal vez, más buscado por los alemanes, quedaron eliminados en semifinales ante el PSG, que posteriormente quedó campeón.

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Los goles

Este es el apartado más importante de Kane en su palmarés, pues la temporada 2025/2026 fue la más goleadora de su carrera sumando los tantos anotados con el Bayern Múnich y la Selección de Inglaterra.

Bayern Múnich

Con el Bayern, en esta temporada, el ariete inglés anotó un total de 61 goles en 51 partidos oficiales disputados. Esto, además, lo hizo quedar como el máximo goleador de las 5 grandes ligas de Europa.

“Desde el ascenso del FC Bayern a la Bundesliga, solo un jugador ha marcado más goles oficiales en una misma temporada con el conjunto muniqués: Gerd Müller, que anotó 66 tantos en la campaña 1972/73″, explicó el club en un comunicado.

Ahora, de todos los goles, Kane marcó 14 en Champions League (segundo en la tabla de goleadores), 10 en DFB Pokal (hizo un hat-trick en la final), 36 en Bundesliga (ganó la bota de oro) y uno en la Supercopa Alemana contra el Stuttgart.

“El inglés protagonizó, así, una de las campañas más goleadoras de la historia del FC Bayern y se consolidó, al mismo tiempo, como el gran referente goleador del fútbol europeo de élite”, añadió su equipo.

Selección de Inglaterra

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Con su selección nacional, Kane registró la marca de 12 goles en 14 partidos, contando juegos de eliminatorias y Mundial 2026.

En este último se quedó con el bronce, tras ganarle a Francia en el partido por el tercer y cuarto puesto. En ese mismo certamen, en total, marcó 6 tantos.

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