Precio del café HOY 26 de octubre 2026: Un inicio de semana con tendencia a la baja
Con la apertura de la última semana de octubre, el grano empezó con una disminución tras reporte anterior ¿Cómo quedó el reporte de hoy, 26 de octubre? Se lo contamos.
La Federación Nacional de Cafeteros (FNC) publicó el precio oficial del café en Colombia para la jornada de hoy 26 de octubre, incluyendo el valor de carga, el kilogramo y la arroba. Estas cifras se actualizan diariamente una vez finalizada la sesión de la Bolsa de Nueva York (NYSE), mercado que sirve como referente para la cotización interna del grano.
El precio del café pergamino seco se determina a partir de variables como la cotización internacional del café y la tasa de cambio del dólar frente al peso colombiano, factores que inciden directamente en los ingresos de los productores.
Por medio de la anterior, la Federación Nacional de Cafeteros establece diariamente un precio de referencia para la compra del café, con el propósito de brindar mayor estabilidad y transparencia en la comercialización del producto a nivel nacional.
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Este es el precio del café en Colombia HOY 26 de octubre 2026
Según el informe entregado por la Federación Nacional de Cafeteros, para este lunes 26 de octubre, el precio del café en Colombia se cotiza en $2,100,000 COP por carga de 125 kilogramos de pergamino seco FR 94.
De igual forma, se menciona dentro del documento que el precio de la pastilla contenida en pergamino para este 26 de octubre se encuentra en $12.000 COP por kilogramo.
Con este nuevo reporte, el precio de la carga de café estuvo hoy a la baja; comparado con el último reporte del viernes 23 de octubre, cuando la cotización cerró en $2,148,000 COP por carga, por lo que el valor con este nuevo cierre bajó unos $48,000 COP.
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Precios del café en las principales ciudades de Colombia hoy 26 de octubre
En el informe realizado por la FNC, se incluyen también los precios de referencia del café en las principales ciudades de Colombia para este 26 de octubre, en referencia FR 94:
- Armenia: Carga $2,100,500 | Kilo $16,804 | Arroba: $210,050
- Bogotá: Carga $2,099,250 | Kilo $16,794 | Arroba: $209,925
- Bucaramanga: Carga $2,098,875 | Kilo $16,791 | Arroba: $209,888
- Buga: Carga $2,101,250 | Kilo $16,810 | Arroba: $210,125
- Chinchiná: Carga $2,100,375 | Kilo $16,803 | Arroba: $210,038
- Cúcuta: Carga $2,098,375 | Kilo $16,787 | Arroba: $209,838
- Ibagué: Carga $2,099,625 | Kilo $16,797 | Arroba: $209,963
- Manizales: Carga $2,100,375 | Kilo $16,803 | Arroba: $210,038
- Medellín: Carga $2,099,625 | Kilo $16,797 | Arroba: $209,963
- Neiva: Carga $2,098,750 | Kilo $16,790 | Arroba: $209,875
- Pamplona: Carga $2,098,500 | Kilo $16,788 | Arroba: $209,850
- Pasto: Carga $2,098,500 | Kilo $16,788 | Arroba: $209,850
- Pereira: Carga $2,100,375 | Kilo $16,803 | Arroba: $210,038
- Popayán: Carga $2,100,625 | Kilo $16,805 | Arroba: $210,063
- Santa Marta: Carga $2,102,125 | Kilo $16,817 | Arroba: $210,213
- Valledupar: Carga $2,099,750 | Kilo $16,798 | Arroba: $209,975
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