¿Quién era Miguel Castellanos, exsecretario de gobierno de Cúcuta?

Este lunes 26 de octubre, fue asesinado Miguel Castellanos, exsecretario de gobierno de Cúcuta, sobre el Anillo Vial Occidental mientras se dirigía a su vivienda.

Según información, al parecer se detuvo tras un choque cuando fue sorprendido con disparos en la cabeza.

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Aunque contaba con un esquema de seguridad, en ese momento del hecho no lo tenía.

¿Quién era Miguel Castellanos?

Miguel Castellanos fue secretario de Gobierno de Cúcuta hasta enero de este año. Dejó el cargo para continuar con sus aspiraciones políticas como precandidato a la alcaldía de la capital de Norte de Santander.

Antes de llegar a la institución, acumuló más de 21 años de experiencia en la Policía Nacional ejerciendo diversas tareas en departamentos como Norte de Santander, Antioquia, Meta, Casanare, Guaviare entre otros.

Miguel Armando Castellanos Serrano era cuestionado por sus presuntos vínculos con una gran red de corrupción y contrabando liderada por Diego Marín Buitrago, alias ‘Papá Pitufo’.

Según las investigaciones judiciales y testimonios de agentes infiltrados, cuando Castellanos ejercía como comandante de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) en Cartagena, supuestamente recibía coimas quincenales de entre 140 y 180 millones de pesos para facilitar el paso libre de contenedores con mercancía ilegal y prohibir controles en ciertas bodegas. Sin embargo, se trata de información que nunca fue confirmada por ningún juez.

Estuvo más de 21 años en la Policía Nacional, donde llegó a mayor de la reserva activa. Fue secretario privado en la Región Metropolitana de Policía La Sabana, jefe de la División de Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) en Cartagena y Medellín, y comandante de estación y distrito en varios departamentos.

En enero de 2024 asumió la Secretaría de Gobierno de Cúcuta en la administración del alcalde Jorge Acevedo. En mayo de 2025 presentó la política pública para organizar gradualmente a los vendedores informales. Renunció en enero de 2026 para impulsar sus aspiraciones políticas. Era hermano del exsenador Jairo Alberto Castellanos y del concejal de Bogotá y exfutbolista Leandro Castellanos.