¿A qué hora se entrega hoy el Balón de Oro 2026 y dónde ver EN VIVO? Lista de nominados. Getty Images

El Balón de Oro (Ballon d’Or) es la distinción individual más importante que puede recibir un futbolista a lo largo de su carrera, otorgada a los jugadores que logran las mayores gestas deportivas del año, tanto en sus clubes como en selecciones nacionales.

Este 26 de octubre de 2026 se vivirá la septuagésima edición del prestigioso premio, creado por la revista France Football y entregado desde 1956, con tan solo una pausa en 2020 por la pandemia del COVID.

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El mayor poseedor del Balón de Oro es el argentino Lionel Messi, quien lo ganó en ocho ocasiones y quedó también nominado en 2026, aún entre los opcionados. Le sigue Cristiano Ronaldo con 5 Balones de Oro, aunque quedó fuera del listado en la edición actual.

La lucha está reñida con varios futbolistas que han logrado un rendimiento excepcional, teniendo además la oportunidad de mostrarse en eventos como la pasada Copa del Mundo. En ese orden de ideas, nombres como Harry Kane, Lamine Yamal o Kilian Mbappé lideran las apuestas, y en el listado está también el colombiano Luis Díaz.

¿Quiénes son los candidatos al Balón de Oro 2026?

La ceremonia del Balón de Oro, que se lleva a cabo hoy 26 de octubre en el teatro London Palladium de la capital inglesa, incluye varios reconocimientos individuales y colectivos, además del galardón principal.

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Los siguientes son los nominados anunciados por la FIFA y France Football en cada una de las categorías:

Nominados al Balón de Oro 2026

Jude Bellingham (Inglaterra, Real Madrid)

Pau Cubarsí (España, Barcelona)

Marc Cucurella (España, Chelsea/Real Madrid)

Ousmane Dembélé (Francia, París Saint-Germain)

Luis Díaz (Colombia, Bayern München)

Bruno Fernandes (Portugal, Manchester United)

Gabriel (Brasil, Arsenal)

Erling Haaland (Noruega, Manchester City)

Achraf Hakimi (Marruecos, París Saint-Germain)

Harry Kane (Inglaterra, Bayern München)

Khvicha Kvaratskhelia (Georgia, París Saint-Germain)

Lamine Yamal (España, Barcelona)

Sadio Mané (Senegal, Al-Nassr)

Marquinhos (Brasil, París Saint-Germain)

Lautaro Martínez (Argentina, Inter)

Kylian Mbappé (Francia, Real Madrid)

Nuno Mendes (Portugal, París Saint-Germain)

Lionel Messi (Argentina, Inter Miami)

João Neves (Portugal, París Saint-Germain)

Michael Olise (Francia, Bayern München)

Willian Pacho (Ecuador, París Saint-Germain)

Julián Quiñones (México, Al-Qadsiah)

Declan Rice (Inglaterra, Arsenal)

Rodri (España, Manchester City/Barcelona)

Fabián Ruiz (España, París Saint-Germain)

William Saliba (Francia, Arsenal)

Ferran Torres (España, Barcelona/París Saint-Germain)

Dayot Upamecano (Francia, Bayern München)

Vinícius Júnior (Brasil, Real Madrid)

Vitinha (Portugal, París Saint-Germain)﻿

Jugadoras nominadas al Balón de Oro 2026

Selma Bacha (Francia, OL Lyonnes)

Barbra Banda (Zambia, Orlando Pride)

Esmee Brugts (Países Bajos, Barcelona)

Klara Bühl (Alemania, Bayern München)

Mariona Caldentey (España, Arsenal)

Scarlett Camberos (México, Club América)

Kerstin Casparij (Países Bajos, Manchester City)

Temwa Chawinga (Malaui, Kansas City Current)

Cata Coll (España, Barcelona)

Melchie Dumornay (Haití, OL Lyonnes)

Caroline Graham Hansen (Noruega, Barcelona)

Alex Greenwood (Inglaterra, Manchester City)

Patri Guijarro (España, Barcelona)

Pernille Harder (Dinamarca, Bayern München)

Yui Hasegawa (Japón, Manchester City)

Rose Lavelle (Estados Unidos, Gotham FC)

Mapi León (España, Barcelona/London City Lionesses)

Lorena (Brasil, Kansas City Current)

Melvine Malard (Francia, Manchester United/Chelsea)

Manaka Matsukubo (Japón, North Carolina Courage/Chelsea)

Vivianne Miedema (Países Bajos, Manchester City)

Ewa Pajor (Polonia, Barcelona)

Claudia Pina (España, Barcelona)

Alexia Putellas (España, Barcelona/London City Lionesses)

Wendie Renard (Francia, OL Lyonnes)

Alessia Russo (Inglaterra, Arsenal)

Khadija Shaw (Jamaica, Manchester City)

Momoko Tanikawa (Japón, Bayern München)

Caroline Weir (Escocia, Real Madrid/OL Lyonnes)

Tessa Wullaert (Bélgica, Inter/Como)

Nominados al Talento Joven del Año masculino 2026

Kerim Alajbegović (Bosnia y Herzegovina, Salzburgo/Juventus)

Ayyoub Bouaddi (Marruecos, Lille/Manchester City)

Pau Cubarsí (España/Barcelona)

Yan Diomandé (Costa de Marfil, Leipzig/Real Madrid)

Lennart Karl (Alemania, Bayern München)

Éli Junior Kroupi (Francia, Bournemouth)

Lamine Yamal (España, Barcelona)

Johan Manzambi (Suiza, Freiburg/Aston Villa)

Ibrahim Maza (Argelia, Leverkusen)

Warren Zaïre-Emery (Francia, París)

Nominadas al Talento Joven del Año 2026 categoría femenina

Veerle Buurman (Países Bajos, Chelsea)

Vicky López (España, Barcelona)

Felicia Schröder (Suecia, Häcken/Real Madrid)

Clara Serrajordi (España, Barcelona)

Lily Yohannes (Estados Unidos, OL Lyonnes)

Nominados al Portero del Año 2026 categoría masculina

Yassine Bounou (Marruecos, Al Hilal)

Thibaut Courtois (Bélgica, Real Madrid)

Joan García (España, Barcelona)

Gregor Kobel (Suiza, Dortmund)

Emiliano Martínez (Argentina, Aston Villa/Chelsea)

Édouard Mendy (Senegal, Al-Ahli)

David Raya (España, Arsenal)

Matvey Safonov (Rusia, París Saint-Germain)

Unai Simón (España, Athletic Club)

Vozinha (Cabo Verde, Chaves/Colo-Colo)

Nominadas a Portera del Año 2026

Ann-Katrin Berger (Alemania, Gotham FC)

Cata Coll (España, Barcelona)

Hannah Hampton (Inglaterra, Chelsea)

Lorena (Brasil, Kansas City Current)

Ayaka Yamashita (Japón, Manchester City)

Nominados al Entrenador del Año 2026

Mikel Arteta (España, Arsenal)

Luis de la Fuente (España, selección española)

Unai Emery (España, Aston Villa)

Vincent Kompany (Bélgica, Bayern München)

Luis Enrique (España, París Saint-Germain)

Nominados/as al Entrenador del Año 2026 en categoría femenina

Jonatan Giráldez (España, OL Lyonnes)

Andrée Jeglertz (Suecia, Manchester City)

Nils Nielsen (Dinamarca, selección japonesa)

Pere Romeu (España, Barcelona)

Elena Sadiku (Suecia, Celtic/Häcken)

Equipo del Año 2026 en categoría masculina

Arsenal (Inglaterra)

Bayern München (Alemania)

Bodø/Glimt (Noruega)

Flamengo (Brasil)

París Saint-Germain (Francia)

Equipo del Año 2026 en categoría femenina

Barcelona (España)

Bayern München (Alemania)

Club América (México)

Manchester City (Inglaterra)

OL Lyonnes (Francia)

¿A qué horas y cómo ver en VIVO la entrega del Balón de Oro 2026?

La ceremonia del Balón de Oro hoy 26 de octubre de 2026 comenzará con una alfombra roja como antesala al evento principal, a partir de las 2:00 p. m. hora colombiana.

El inicio de la gala principal y la entrega de premios será a las 3:00 p.m. y en Colombia la transmisión puede verse en plataformas de streaming como Disney+ y DAZN, además de la señal de TV de ESPN. En YouTube, varios canales deportivos contarán también con transmisión gratuita.

Cabe anotar que el presentador principal será el reconocido exfutbolista francés Thierry Henry y la periodista británica Kate Scott. Las presentaciones musicales correrán por cuenta de la cantante Jorja Smith y el rapero French Montana.

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