Ceremonia de premiación del Balón de Oro: Fecha, hora y todos los nominados
Harry Kane, Lamine Yamal y Kylian Mbappé llegan a Londres como los favoritos a quedarse con el galardón.
Llego el día! Este lunes 26 de octubre se celebrará la edición número 70 del Balón de Oro, una de las noches más esperadas del calendario en el mundo del fútbol.
La ceremonia tendrá lugar en el London Palladium, en Londres, Inglaterra, y comenzará a las 3:00 PM hora de Colombia, equivalente a las 20:00 hora local. Será la primera vez que la capital inglesa reciba la gala, que conmemora los 70 años del premio creado por la revista France Football en 1956.
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¿Cuáles son los posibles ganadores?
Harry Kane, delantero del Bayern Múnich, llega como uno de los principales candidatos después de una temporada destacada por su capacidad goleadora. Sin embargo, la competencia será exigente: Lamine Yamal, figura del Barcelona, y Kylian Mbappé, atacante del Real Madrid, quien es tendencia tras la victoria 1-2 en El Clásico también están en la conversación por el reconocimiento individual.
Ousmane Dembélé, ganador de la edición de 2025, buscará defender el galardón ante una lista repleta de estrellas.
La ceremonia tendrá una representación especial para Colombia. Luis Díaz, quien juega en el Bayern Múnich, figura entre los 30 nominados y estará en la disputa con algunos de los futbolistas más destacados del planeta.
Sin embargo, el colombiano está en duda para viajar a la capital inglesa debido a la lesión sufrida en el encuentro frente al Arsenal por la fecha 3 de la Champions League.
Nominados a mejor jugador
- Jude Bellingham (Real Madrid)
- Pau Cubarsí (Barcelona)
- Marc Cucurella (Chelsea / Real Madrid)
- Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain)
- Luis Díaz (Bayern de Múnich)
- Bruno Fernandes (Manchester United)
- Gabriel Magalhães (Arsenal)
- Erling Haaland (Manchester City)
- Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain)
- Harry Kane (Bayern de Múnich)
- Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint-Germain)
- Lamine Yamal (Barcelona)
- Sadio Mané (Al-Nassr)
- Marquinhos (Paris Saint-Germain)
- Lautaro Martínez (Inter de Milán)
- Kylian Mbappé (Real Madrid)
- Nuno Mendes (Paris Saint-Germain)
- Lionel Messi (Inter Miami)
- João Neves (Paris Saint-Germain)
- Michael Olise (Bayern de Múnich)
- Willian Pacho (Paris Saint-Germain)
- Julián Quiñones (Al-Qadsiah)
- Declan Rice (Arsenal)
- Rodri (Manchester City / Barcelona)
- Fabián Ruiz (Paris Saint-Germain)
- William Saliba (Arsenal)
- Ferran Torres (Barcelona / Paris Saint-Germain)
- Dayot Upamecano (Bayern de Múnich)
- Vinícius Júnior (Real Madrid)
- Vitinha (Paris Saint-Germain)
Nominadas a mejor jugadora
- Selma Bacha (OL Lyonnes).
- Barbara Banda (Orlando Pride).
- Klara Bühl (Bayern Münich).
- Esmee Brugts (FC Barcelona).
- Mariona Caldentey (Arsenal).
- Scarlett Camberos (Club América).
- Kerstin Casparij (Manchester City).
- Temwa Chawinga (Kansas City Current).
- Cata Coll (FC Barcelona).
- Melchie Dumornay (OL Lyonnes).
- Caroline Graham Hansen (FC Barcelona).
- Alex Greenwood (Manchester City).
- Patri Guijarro (FC Barcelona).
- Pernille Harder (Bayern Münich).
- Yui Hasewaga (Manchester City).
- Rose Lavelle (NY/NJ Gotham).
- Mapi León (FC Barcelona - London City).
- Lorena (Kansas City).
- Melvine Malard (Manchester United - Chelsea).
- Manaka Matsukubo (North Carolina Courage - Chelsea).
- Vivianne Miedema (Manchester City).
- Ewa Pajor (FC Barcelona).
- Claudia Pina (FC Barcelona).
- Alexia Putellas (FC Barcelona - London City).
- Wendie Renard (OL Lyonnes).
- Alessia Russo (Arsenal).
- Khadija Shaw (Manchester City).
- Momoko Tanikawa (Bayern Münich).
- Caroline Weir (Real Madrid - OL Lyonnes).
- Tessa Wullaert (Inter Milán - Como 1907).
Fecha y hora de la 70ª edición del Balón de Oro
Fecha: Lunes 26 de octubre
Hora: 3:00 PM hora colombiana
Lugar: London Palladium, en Londres, Inglaterra