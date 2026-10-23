Balón de Oro de todos los tiempos: así puede votar por Messi, CR7, Ronaldo, Beckenbauer y más

Balón de Oro, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Franz Beckenbauer y Ronaldo Nazario. Fotos: (Photo by Valter Gouveia/Sports Press Photo/Getty Images) / (Photo by Federico Peretti/NurPhoto via Getty Images) / Getty Images / (Photo by Christof Koepsel/Bongarts/Getty Images)

La revista France Football entregará en este 2026 el Balón de Oro de todos los tiempos, un galardón con el que buscan resaltar al mejor jugador en la historia, pero que haya ganado durante su carrera al menos dos balones de Oro.

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Este premio no lo votarán periodistas ni futbolistas, sino que el ganador será elegido solo por la gente en todo el mundo.

No obstante, para poder votar hay que pagar 1 euro, que, según explican, da acceso a beneficios exclusivos, como la posibilidad de descargar una foto icónica del jugador que elija.

¿Cuáles son los nominados al Balón de Oro de todos los tiempos?

Lionel Messi : ganador de ocho balones de Oro (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 y 2023)

: ganador de ocho balones de Oro (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 y 2023) Cristiano Ronaldo : ganador de cinco balones de Oro (2008, 2013, 2014, 2016 y 2017)

: ganador de cinco balones de Oro (2008, 2013, 2014, 2016 y 2017) Ronaldo Nazario : ganador de dos balones de Oro (1997 y 2002)

: ganador de dos balones de Oro (1997 y 2002) Marco van Basten : ganador de tres balones de Oro (1988, 1989 y 1992)

: ganador de tres balones de Oro (1988, 1989 y 1992) Michel Platini : ganador de tres balones de Oro (1983, 1984 y 1985)

: ganador de tres balones de Oro (1983, 1984 y 1985) Karl-Hainz Rummenigge : ganador de dos balones de Oro (1980 y 1981)

: ganador de dos balones de Oro (1980 y 1981) Kevin Keegan : ganador de dos balones de Oro (1978 y 1979)

: ganador de dos balones de Oro (1978 y 1979) Franz Beckenbauer : ganador de dos balones de Oro (1972 y 1976)

: ganador de dos balones de Oro (1972 y 1976) Johan Cryuff : ganador de tres balones de Oro (1971, 1973 y 1974)

: ganador de tres balones de Oro (1971, 1973 y 1974) Alfredo Di Stéfano: ganador de dos balones de Oro (1957 y 1959)

Paso a paso para votar en el Balón de Oro de todos los tiempos

Ingrese portal oficial del Balón de Oro haciendo clic en el siguiente enlace → https://ballondor.com/es/vote Vea la lista, elija su jugador y selecciones ‘Votar’ Cree una cuenta: ingrese su nombre completo, correo electrónico, país en donde vive, género, contraseña y acepte los términos y condiciones. Tras esto le pedirán realizar el pago del euro para votar. Finalmente su voto será registrado.

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¿Se puede votar más de una vez?

El portal de la revista explica que se puede votar cuantas veces se quiera, incluso por futbolistas diferentes. Eso sí, pagando 1 euro cada vez.

¿Cuándo se conoce al ganador del Balón de Oro de todos los tiempos?

El ganador de esta distinción única se conocerá el lunes 26 de octubre a las 9:00 de la noche en París (2:00 de la tarde en Colombia).