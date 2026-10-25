Tabla de goleadores de la Liga Colombiana: Yeison Guzmán amplió su ventaja en el liderato / @AmericadeCali

La Liga Colombiana 2026-2 ha entrado en su recta final. Restan apenas semanas para que el todos contra todos concluya y con ello se le dé paso a los cuadrangulares. La pelea por el título está encendida.

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Dejando de lado lo que ocurra con los clubes, también está en disputa un premio individual: el Botín de Oro, galardón que se le entrega al máximo goleador de cada semestre. En esta oportunidad, el listado es comandado por Yeison Guzmán.

La estrella del América de Cali viene de marcar en el triunfo 3-1 sobre Cúcuta Deportivo y con ello amplió su registro a 9 anotaciones, sacándole así 2 de ventaja tanto a Nahuel Bustos de Independiente Santa Fe y a Emerson Batalla del Atlético Bucaramanga.

Más abajo en el conteo aparecen futbolistas que tendrán actividad este domingo 25 de octubre, como lo son Andrés Sarmiento con Atlético Nacional (afronta el clásico ante Independiente Medellín) y Eduard Bello con Deportivo Cali (visita a Fortaleza en Bogotá).

Por otro lado, jugadores Dayro Moreno y Jefry Zapata del Once Caldas o Andrey Estupiñán de Millonarios ya tuvieron actividad, razón por la cual se mantiene por ahora con 6 anotaciones.

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Tabla de goleadores de la Liga Colombiana 2026-2

POS. Futbolista Goles Partidos 1. Yeison Guzmán 9 15 2. Nahuel Bustos 7 12 3. Emerson Batalla 7 13 4. Andrés Sarmiento 6 10 5. Eduard Bello 6 12 6. Dayro Moreno 6 12 7. Andrey Estupiñán 6 14 8. Jefry Zapata 6 14

***Con cinco anotaciones aparecen: Jaime Peralta (Cúcuta Deportivo), Andrés Rentería (Jaguares de Córdoba), Franco Fagúndez (Independiente Santa Fe), Luciano Pons (Atlético Bucaramanga), John Montaño (Independiente Medellín) y Leonardo Castro (Millonarios).