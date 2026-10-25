“No resignamos la clasificación”: Panelo Valencia confía con la presencia del Once Caldas en finales // Tomado de DIMAYOR

Panelo Valencia analizó el empate de Once Caldas frente a Deportivo Pereira y defendió el planteamiento de su equipo, al considerar que generó suficientes oportunidades para quedarse con los tres puntos. El entrenador destacó la actuación del arquero rival, reconoció aspectos por mejorar en el funcionamiento ofensivo y aseguró que el conjunto de Manizales todavía tiene posibilidades de avanzar a los cuadrangulares finales.

Falta de contundencia en el equipo

Valencia explicó que Once Caldas salió desde el inicio en busca de la victoria, mientras que Pereira apostó por los contragolpes y las acciones aisladas para hacer daño.

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“Desde el principio buscamos ganar el partido. En el primer tiempo elaboramos mucho, creamos oportunidades de gol y ellos buscaban era contrataques y pelotas aisladas, que así fue el gol de ellos”.

El técnico señaló que su equipo intentó modificar el planteamiento en la segunda parte para atacar con mayor profundidad, aunque la falta de precisión impidió que las oportunidades se tradujeran en más goles.

“Ellos solo tuvieron dos remates, nosotros 12 claros y su arquero sale figura. Si somos más eficaces, el resultado hubiera sido más abultado”.

Cambios para atacar

El entrenador también explicó la decisión de buscar mayor presencia ofensiva con Dayro Moreno y Jefry Zapata, con la intención de encontrar espacios detrás de la línea defensiva de Pereira.

“Como ellos no salían, teníamos más la posesión, pero yo quería que fuéramos más punzantes, más verticales. En esa línea de cinco que ellos tenían en la mitad necesitábamos un jugador más profundo a las espaldas de esa línea, eso intentamos con Dayro y Jefry”.

Valencia aclaró que las sustituciones no deben realizarse por obligación, sino cuando el desarrollo del encuentro lo exige. También reconoció que hubo movimientos que no le convencieron y que buscó darle mayor solidez al mediocampo.

La clasificación sigue viva

Pese al resultado, el entrenador insistió en que Once Caldas no abandona su objetivo de clasificar y recordó que todavía quedan nueve puntos en disputa.

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“Nosotros no resignamos la clasificación, tenemos nueve puntos por jugar”.

El conjunto de Manizales deberá aprovechar las tres fechas restantes y mejorar su eficacia frente al arco rival. Los duelos por Liga Colombiana restantes son contra Alianza Valledupar, Águilas Doradas y Atlético Nacional, este será el único partido que Once Caldas jugará fuera de casa.