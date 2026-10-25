David González destacó la recuperación del América: “Tenemos ganas de ganar”

David González analizó el triunfo del América de Cali frente al Cúcuta Deportivo y destacó las asociaciones ofensivas, la intensidad de sus dirigidos y la respuesta del grupo después de una serie de resultados adversos.

El entrenador también resaltó el trabajo del cuerpo técnico y de los futbolistas que ingresaron durante el encuentro, claves para mantener el rendimiento del equipo.

Buenas sensaciones

El entrenador se mostró satisfecho con las progresiones ofensivas que encontró América ante la presión alta del conjunto nortesantandereano, especialmente por la capacidad de sus jugadores para encontrar espacios y generar oportunidades.

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“Me gustaron muchas progresiones donde Cúcuta intentaba presionar alto, pero encontrábamos jugadores libres a la espalda y de ahí se generaron oportunidades. Me gustó la velocidad e intensidad de Murillo por banda, la asociación entre Yeison, Luis y Rafa, eso desarma muchas cosas. Me gustó el trabajo de José en la mitad y el trabajo de Tilman como carrilero”.

González también quiso reconocer el aporte de toda la plantilla. Para el técnico, el rendimiento no se explica únicamente por los titulares, sino también por las alternativas que ofrece el banco.

Frescura para competir

El estratega explicó que la seguidilla de partidos, los desplazamientos y el desgaste físico llevaron al cuerpo técnico a buscar alternativas para renovar la energía del equipo.

“Lo que hemos hecho en el espacio de ocho o diez días es muy bueno. Hubo desgaste, viajes, todos vieron cómo en Barranquilla terminamos con jugadores golpeados y con calambres. Hoy necesitábamos un poco de frescura, se dio y, fuera de eso, nos sigue dando posibilidades de buscar variantes distintas, que todos los jugadores actúen y eso nos fortalece como equipo”.

Confianza en el grupo

El entrenador aseguró que América mantiene la ambición de competir y ganar, incluso después de atravesar momentos difíciles durante el semestre.

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“Tenemos ganas de ganar. Es normal que a lo largo de todo un semestre se tengan partidos no tan buenos. La clave está en no pensar que perder un partido significa el inicio de una mala racha y en creer en lo que hacemos día a día. Cada jugador cree en su compañero. Estamos en un grupo comprometido y en el que todos quieren ganar”.

Finalmente, González destacó a las personas que trabajan detrás del equipo y recordó la importancia de quienes ingresan desde el banco, pues también cumplen un papel determinante en la preparación y el desarrollo de cada partido.