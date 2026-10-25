Marino Hinestroza se sincera tras marcar doblete: “Prácticamente no he hecho nada por Vasco”

Marino Hinestroza fue el gran héroe de Vasco da Gama en Brasil. Durante la jornada 32 del Brasileirao, el extremo colombiano anotó un doblete para sellar la remontada 3-2 de su equipo frente al Corinthians en duelo clave por el descenso.

Marino, que hasta el momento no había conseguido anotación alguna con Vasco, se encargó de emparejar el encuentro sobre los 88′ y dos minutos después puso el gol del triunfo para poner a delirar a los hinchas presentes en el Estadio São Januário. Un ídilio total.

El resultado, le permitió al Vasco ascender hasta la decimotercera casilla con 38 puntos, sacándole 5 de ventaja al Corinthians, que por lo pronto marca los puestos de descenso (17°). Noche redonda para el vallecaucano.

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“Prácticamente no he hecho nada por Vasco”

Finalizando el encuentro, Marino Hinestroza atendió a los medios de comunicación en zona mixta y aprovechó para hablar sobre los complicados momentos que ha vivido desde su llegada al fútbol brasileño. Asimismo reconoció ser consciente de que “prácticamente no he hecho nada por Vasco” y en dicho sentido prometió trabajar cada vez más para lograr buenos resultados.

“La verdad, vengo trabajando muchísimo y sé que si sigo así saldrán muchos frutos, así como pasó en el partido. Anteriormente no es que no haya trabajado duro, solo que pasé por un bache que me hizo desviar un poco. Soy consciente de eso y acepté los errores que tuve, los enfrenté como un hombre, en silencio”, señaló inicialmente el exjugador de Atlético Nacional.

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Y ahí fue cuando se sinceró: “Continúo trabajando y cada día se están viendo los frutos. Siento que todavía no he hecho mucho por el club, prácticamente no he hecho nada, y sé que debeho hacer mucho más. Sigo trabajando para que todas las cosas salgan de la mejor manera”.

Es preciso recordar que Marino llegó al Vasco en enero de este año por una cifra superior a los 5 millones de euros. A pesar de que llegaba con todos los focos al ser considerado el mejor jugador de la Liga Colombiana, su rendimiento no fue el esperado. Suma 33 partidos, tan solo 8 como titular, en los que acumula apenas dos goles y una asistencia.

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