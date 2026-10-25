Doblete de Marino Hinestroza para alejar del descenso a Vasco da Gama: vea sus goles a Corinthians (Photo by Wagner Meier/Getty Images) / Wagner Meier

Marino Hinestroza fue la gran figura del partido que enfrentó a Vasco da Gama y Corinthians, por la jornada 32 del Brasileirao. El colombiano brilló con un doblete, que aleja a su equipo de los puestos de descenso.

Lea también acá: Vincent Kompany estará fuera de las canchas algunas “semanas”: Esto se sabe sobre su estado

Sofascore Ampliar Sofascore Cerrar

El argentino Jose Luis el ‘Puma’ Rodríguez adelantó al conjunto de Río de Janeiro en el minuto 35 para dejar atrás la dolorosa eliminación del martes de esta semana en las semifinales de la Copa Sudamericana frente al Boca Juniors en el estadio Maracaná.

Sin embargo, los fantasmas volvieron al equipo cruzmaltino, que se dejó remontar en siete minutos del arranque de la segunda mitad gracias a dos de sus defensas: Gustavo Henrique y Matheus Bidu, este último en un golpe de suerte tras impactarle el balón tras un disparo del argentino Frabizio Angileri.

Corinthians ya saboreaba los tres puntos, cuando Marino Hinestroza apareció para marcar dos goles en dos minutos.

Entérese de: Polémica en Italia tras insólito gol anulado a John Lucumí en Europa League: esto dijo su entrenador

El primer tanto se produjo en el minuto 88 y el segundo en el 90.

El extremo colombiano no sabía lo que era marcar con la camiseta del Vasco desde que fue contratado en enero de este año procedente del Atlético Nacional de Medellín.

Con este resultado, Vasco se aleja de la zona de descenso al sumar ahora 38 puntos, cinco más que el Corinthians, que ahora marca el grupo que desciende a la segunda división, a la espera del resto de partidos de la jornada.

Lea también acá: Ronaldinho vuelve a las canchas con 46 años: Este es el equipo italiano con el que acaba de firmar