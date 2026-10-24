Vincent Kompany estará fuera de las canchas algunas “semanas”: Esto se sabe sobre su estado

Max Eberl, director general deportivo del Bayern Múnich, atendió a los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al partido de este domingo ante el Friburgo, por la fecha 7 de la Bundesliga. Eberl se refirió al estado de Vincent Kompany, entrenador del equipo, que este viernes se desmayó mientras presenciaba un entrenamiento del equipo sub-23.

“La buena noticia es que está estable. Ayer por la noche hablé con él y también con su mujer. Para todos nosotros fue un momento muy duro. Ayer se desplomó en el campo y permanecerá unos días más en el hospital, hasta que se hayan realizado todas las pruebas y comprobaciones necesarias. Esto nos recuerda una vez más que la salud es lo más importante en la vida, no el fútbol. Por eso, todos le deseamos una pronta recuperación”, comentó inicialmente sobre Kompany.

AL respecto, añadió: “En el FC Bayern estamos unidos. Lo más importante es encontrar la causa, que se recupere y pueda hacerlo con tranquilidad, y que no regrese hasta que esté en condiciones de hacerlo. Las pruebas ya han aportado algunos resultados, pero aún hacen falta más para determinar qué le ocurre y cuánto tiempo necesitará para recuperarse. Está en las mejores manos. Lo mejor que podemos hacer es acompañarlo y apoyarlo emocionalmente, con energía y cariño”.

Sobre cómo se dieron los hechos, explicó: “En el caso del equipo sub-23, todo ocurrió durante su entrenamiento y los jugadores lo vivieron muy de cerca. Para chicos de 17 y 18 años fue una experiencia difícil. Muchas personas aún no han tenido que enfrentarse a situaciones negativas en la vida. A veces, las cosas suceden de repente. Los chicos se vieron un poco desbordados, y es algo totalmente humano”.

Eberl destacó: “Quiero dar las gracias al DJK Vilzing y a la Federación Bávara de Fútbol por permitirnos decidir tan rápidamente aplazar el partido. Hay cosas más importantes que el fútbol. Todo esto nos afecta como personas. Lo más importante de todo es que estemos sanos. Cada uno se preocupa por los demás. Eso es lo que caracteriza al FC Bayern: que todos están ahí para todos. Nos apoyamos entre nosotros y también estamos al lado de quienes están pasando por momentos difíciles”.

Finalmente, sobre un tiempo estimado para su regreso, el director deportivo del Bayern Múnich recalcó que no tendrán un plazo para Kompany, aunque dejó en claro que se tratarán de alguns semanas. Lo importante será averiguar qué le sucede al entrenador belga.

“Vinnie dispondrá de todo el tiempo que necesite. No vamos a establecer plazos de ningún tipo. Primero tenemos que averiguar qué le ocurre y después valorar con calma cuánto tiempo necesitará para recuperarse. No vamos a hablar de días, sino de semanas. Todos lo tenemos claro”, comentó.

Finalmente, agregó: “Contamos con un cuerpo técnico fantástico, cuyo líder es Vinnie. Pero el éxito de los últimos años también se basa en un equipo extraordinario que trabaja a nivel interno. No se nos pasa por la cabeza cambiar nada. Todos los que están aquí son excepcionales y, por eso, podremos afrontar las próximas semanas unidos y con el espíritu de Vinnie, que todos llevamos dentro”.

Así las cosas, Bayern Múnich no contará en los próximos partidos ni con Vincent Kompany ni con Luis Díaz. El extremo guajiro sufrió un desgarró en la pierna izquierda que lo tendría entre un mes y mes medio fuera de las canchas.