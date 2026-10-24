Sebastián Viera explicó las razones de la ausencia de Teófilo Gutiérrez en el juego ante Águilas

Viera habló sobre la ausencia de Teófilo Gutiérrez, conozca las razones del uruguayo // Tomado de DIMAYOR

El pasado 23 de octubre, Junior de Barranquilla ganó por la mínima diferencia a Águilas Doradas en el Estadio Romelio Martínez en la fecha 16 de la Liga Colombiana 2026 - II. Esta es la primera victoria del equipo desde el triunfo 2-0 contra Independiente Medellín el pasado 26 de septiembre.

“Si nos tenemos que meter los 11 debajo del arco, lo vamos a hacer”

Sebastián Viera, técnico del Junior, fue cuestionado por las tácticas utilizadas en el partido ante Águilas Doradas, donde su equipo se impuso 1-0. Viera priorizó el fútbol defensivo, “a veces confundimos que estar en zona 1 es estar sufriendo, pero era nuestro plan de juego salir rápido por las bandas y tener situaciones claras contra Soto”, dijo sobre su esquema.

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Además, aseguró que, debido al presente del equipo, Junior “debe ganar 1-0 y cerrarse”, justificando que varios partidos se han perdido por no saber terminarlos. “Contra Jaguares metimos tres pero nos metieron tres, ¿de qué nos sirve?, nosotros tenemos que sumar, hoy con un gol tenía que alcanzar”, dijo.

Ante la urgencia del equipo barranquillero de conseguir puntos, el técnico dijo que jugar bonito pasa a un segundo plano, “si nos tenemos que meter los 11 debajo del arco y defender con uñas y dientes, lo vamos a hacer, hoy priorizamos más el resultado que jugar bonito”.

Ausencia de Teófilo Gutiérrez

Días anteriores al partido, el experimentado delantero Teo Gutiérrez dio unas polémicas declaraciones, las cuales habrían caído mal en el equipo. Se especuló que su ausencia ante Águilas se debió a esto; sin embargo, Sebastián Viera salió a desmentir eso, asegurando que la baja del ídolo ‘Tiburón’ estaba ligada a las necesidades para este partido.

“Con ‘Teo’ no pasó nada extraordinario, solo puedo llevar 20 al plantel y siempre van a quedar jugadores fuera, sabiamos que hoy tocaba guerrrear y correr y decidimos este plantel”, comentó y añadió: “muchas veces han quedado jugadores importantes fuera y no ha pasado nada”.

“Lo que pasa es que se hace una bola de nieve que se malinterepreta, pero Teo para nosotros es muy importante, incluso de titular, es clave en mi esquema y soy de los técnicos que más lo he puesto a jugar”, aclarando que la no convocatoria es puramente un tema táctico.

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También fue cuestionado si Teo jugará el próximo partido, pero “es algo que se definirá más adelante” y que por ahora “deben descansar y después pasaré la lista de convocados”. El siguiente partido del ‘Tiburón’ será el 27 de octubre ante Boyacá Chicó en Tunja.

Junior en buena dinámica grupal

Por último, el uruguayo se refirió a la dinámica del grupo, el cual afirmó que “es lo más importante” y que se encuentran en un buen momento: “La energía en los entrenamientos es espectacular, nunca vi un suplente que estuviera feliz, hoy puse a Peña sobre Ortíz, pero Ortíz estaba alentando, dandole para adelante”, comentó.

“Estoy agradecido porque en otro momento en la situación que estamos, bajan los brazos, ponen mala cara, empiezan a buscar culpables, pero en vez de buscar culpales buscamos soluciones”, concluyó.