‘Mi Casa Milagro’: en qué va el nuevo programa de vivienda que reemplazará a Mi Casa Ya en Colombia

Subsidio de construcción de vivienda por $122 millones: requisitos y cómo solicitarlo en Colombia

En septiembre de 2026, el Gobierno de Abelardo de la Espriella anunció nuevos programas de vivienda que serán prioritarios durante su gestión para el cuatrenio 2026-2030. Según confirmó el ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, uno de ellos será ‘Mi Casa Milagro’, destinado a que familias de ingresos medios y bajos avancen hacia la adquisición de vivienda propia.

Este nuevo esquema busca sustituir a ‘Mi Casa Ya’, que fue suspendido durante la administración de Gustavo Petro debido al agotamiento de cupos y restricciones fiscales.

Tras el terremoto de 7,4 del pasado 10 de agosto de 2026, con epicentro en San José del Palmar, en Chocó, el Gobierno De la Espriella reorientó los recursos para atender a la población damnificada a través de este nuevo modelo administrado por el Fondo Milagro.

¿A quiénes cobijará ‘Mi Casa Milagro’?

‘Mi Casa Milagro’ está dirigido a familias de estratos 1, 2 y 3 sin vivienda propia que registren ingresos inferiores a cuatro salarios mínimos mensuales. Este esquema también facilita la adquisición de Vivienda de Interés Social (VIS) e Interés Prioritario (VIP).

“Nosotros lo hemos titulado Mi Casa Milagro, donde la articulación de los diferentes sectores nos permita, no solamente darle la oportunidad a la gente de acceder a la casa con créditos realmente asequibles, sino también el apoyo y el fortalecimiento a los mejoramientos de vivienda, que es donde tenemos la principal problemática y donde el principal foco de dinero se enfocó en estos 4 años, pero, lamentablemente, la ejecución fue muy baja”, explicó el ministro de Vivienda a Caracol Radio.

Un aspecto a destacar de este subsidio es la coordinación entre el Fondo Nacional del Ahorro (FNA), las cajas de compensación familiar y las entidades bancarias, con el propósito de reducir los costos del crédito hipotecario y ofrecer tasas de interés cercanas al 2 %, “de tal manera que ese 2 % lo podamos no encontrar solamente a través de un subsidio, a través de un crédito en un banco, sino con beneficios de diferentes fuentes que nos permitan aliviarle al colombiano la posibilidad de acceder a una casa”, añadió Beltrán.

Financiación de ‘Mi Casa Milagro’: esquema de créditos sin cuota inicial a un plazo de 30 años con una tasa de interés preferencial del 2 % anual.

A la fecha, el Gobierno no ha habilitado formularios oficiales ni procesos de inscripción a ‘Mi Casa Milagro’ para la población en general. Se espera que una vez superadas las fases de la reconstruccion tras el terremoto se de paso a este nuevo esquema.

¿En qué va el Fondo Milagro?

Bajo el Decreto 1379 del 9 de septiembre de 2026, la administración actual creó el Fondo Milagro para reconstruir los territorios afectados por el terremoto.

El decreto establece diez fuentes de financiación para este fondo, entre ellas recursos del Presupuesto General de la Nación, donaciones, cooperación internacional, créditos públicos, así como aportes privados.

De acuerdo con el gerente del Fondo Milagro, Jaime Andrés Uribe, el primer giro será por un valor de $624 mil millones, provenientes de un crédito con el Banco Mundial para priorizar el inicio de las obras en territorio: demoliciones, diagnóstico para el mejoramiento de vivienda, mejoramiento de vivienda e infraestructura física, criterio único de diagnóstico y mejoramiento.

Según el funcionario, la fase 2 contempla la construcción de viviendas industrializadas mediante concursos administrativos, así como la gestión con el sector privado para que viviendas ya construidas se conviertan en una solución habitacional. En esta fase se incluyen subsidios de arrendamiento y cobertura de servicios públicos (estratos 1, 2 y 3).

Por su parte, la fase 3 proyecta la construcción de cerca de 20.000 viviendas nuevas en un plazo de 2 o 3 años, con el apoyo de entidades territoriales para la búsqueda de lotes y terrenos que permitan esta construcción.

Otros programas de vivienda del Gobierno actual:

Mejora Su Casa, Mejora Su Vida: subsidios para mejoramiento de vivienda, que serán ejecutados en unión con el sector privado y las cajas de compensación.

Mi Casa Rural: subsidios para vivienda rural, contribuyendo a mejorar las condiciones habitacionales de las familias del campo colombiano.

Colombia País de Propietarios: estará enfocado en la titulación y formalización de predios para brindar seguridad jurídica a las familias y facilitar el acceso al crédito, la herencia y nuevas oportunidades de desarrollo.

Bienestar Territorial: complementará las soluciones habitacionales mediante el mejoramiento de entornos y espacios públicos. “No podemos seguir construyendo viviendas, si alrededor no hay parques, centros educativos y espacios seguros para la comunidad”, destacó el ministro.

Escuche EN VIVO Caracol Radio: