ANT inspeccionó el predio Isla Fiesta, en Cartagena: Reportó deterioro en sus instalaciones

La directora de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Lina María Garrido, inspeccionó el predio Isla Fiesta, ubicado en las islas del Rosario, en Cartagena donde reportó pisos rotos, espacios desmantelados y un avanzado estado de deterioro.

“Lo que no se puede admitir es que la máxima autoridad de tierras de la Nación haya adelantado un procedimiento de recuperación sin proteger y salvaguardar lo que aquí estaba dispuesto”, dijo la directora.

El inmueble fue recuperado por la entidad en enero de 2026

Durante la visita, la funcionaria pidió esclarecer qué ocurrió con el predio después de su recuperación y qué medidas se adoptaron para garantizar su conservación.

‘Isla Fiesta’ es un baldío de la Nación cuyo proceso de recuperación está relacionado con hallazgos de la Contraloría sobre la administración de terrenos en los archipiélagos del Rosario y San Bernardo, particularmente aquellos con contratos de arrendamiento vencidos.

El caso también involucra una controversia jurídica entre la ANT y el empresario que ocupaba el inmueble. Según la entidad, el asunto está bajo estudio de la Corte Constitucional en el marco de cuestiones relacionadas con el debido proceso.

Finalmente, la directora advirtió sobre posibles consecuencias jurídicas y económicas para el Estado, dependiendo de las decisiones que se adopten y aseguró que se buscará establecer las responsabilidades frente al estado actual del predio.