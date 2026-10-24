Álvaro Montero: Mientras todos celebraban el paso a la final, yo veía el partido de Millonarios

Álvaro Montero, portero de la Selección Colombia y de Boca Juniors, dialogó con ESPN sobre su actualidad en el cuadro Xeneize, la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro y su paso por Millonarios, entre otras cosas.

Montero recordó con mucho cariño al cuadro Embajador, recordando los títulos que ganó como guardameta del club y el cariño que recibió de la gente. Además, el guajiro aseguró que no se pierde ninguno de sus partidos.

“Millonarios se metió en mi corazón, en el de mi familia, de todo mi entorno, porque se dieron momentos muy bonitos ahí, se hicieron muchas amistades, ganamos cosas. Tienen una hinchada que es una locura”, comentó inicialmente sobre el equipo.

Al respecto, añadió: “Agradecido eternamente, no me pierdo ningún partido de lo que está. Cuando jugamos ahorita contra Vasco, estábamos jugando nosotros y jugaba Millonarios, y se acabó el partido, estaba todo el mundo celebrando y yo puse el partido (Once Caldas), faltaban como 15 minutos, me puse a ver el resultado, le empatan al final en penalti”.

“Tengo más afinidad en estos momentos con Millonarios, viví muchas cosas, me trataron muy bien y la hinchada me respetó muchísimo, y entendí el sentimiento de ellos e intenté transmitirlo adentro de la cancha”, concluyó al respecto sobre su cariño por el equipo bogotano.

Entretanto, sobre su actualidad en Boca Juniors y la clasificación a la final de la Copa Sudamericana contra Atlético Mineiro, Montero comentó: “Este es un club que te obliga a estar peleando estas instancias, competir para estar en este tipo de circunstancias. Detrás del club hay una historia muy grande, muchos campeonatos, muchos títulos, muchos jugadores, está en el ADN del club”.

“En la parte personal, una felicidad muy grande, porque es un objetivo que el club se había planteado, más allá de que quería seguir compitiendo en la Libertadores, después entró en la Sudamericana y tiene que competir por todo. Estás ahí, quienes por ambición poder ganar, poder estar y una felicidad inmensa, porque es mi primer torneo internacional que se puede disputar una final”, puntualizó.

Álvaro Montero ha disputado 20 partidos con Boca Juniors, con un saldo de 18 goles recibidos y siete porterías en cero, tres en la Liga Argentina y tres en la Copa Sudamericana y uno en la Copa Argentina.