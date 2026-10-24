“Hoy el fútbol fue injusto con nosotros”: Robatto, luego de derrota ante el Junior

“Hoy el fútbol fue injusto con nosotros”: Robatto luego de caer en su visita al Barranquilla // Tomado de DIMAYOR

Flavio Robatto, técnico de Águilas Doradas, analizó la derrota frente a Junior de Barranquilla y aseguró que su equipo fue superior durante buena parte del encuentro, aunque careció de claridad para concretar las oportunidades de gol. Ahora, el conjunto antioqueño tendrá un duelo clave ante Cúcuta Deportivo, rival directo en la lucha por ingresar al grupo de los ocho.

“Merecíamos el empate”

“Hoy el fútbol fue injusto con nosotros, porque, salvo los primeros 15 minutos, fuimos protagonistas. Nos jugábamos una final y seguiremos jugándolas. Hicimos méritos por lo menos para empatar. Lamentablemente, en el primer tiempo no pudimos concretar y en el segundo tiempo se nos complicó un poco más”.

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El entrenador reconoció que Junior supo defender la ventaja y que a su equipo le faltó precisión para encontrar los espacios. Sin embargo, destacó la actitud de sus dirigidos frente a uno de los planteles más fuertes del campeonato.

“El rival hizo lo suyo, defendió bien, defendió mucho y no tuvimos la claridad para atacar mejor. Sin embargo, rescato muchísimo que Águilas venga al estadio de Junior con una nómina como la que tienen y lo supere”, comentó.

Falta de eficacia

Robatto explicó que el cuerpo técnico había identificado aspectos del juego de Junior que podían aprovechar, algo que su equipo consiguió hacer en varios pasajes, aunque sin traducirlo en el resultado esperado.

“Analizamos el partido intentando aprovechar lo que habíamos visto que el rival nos daba como ventaja. Lo hicimos en muchos momentos, pero no pudimos hacerlo con tanta claridad en el segundo tiempo. El equipo carece de la eficacia necesaria para llevarse los tres puntos”, mencionó.

El técnico también expresó su inconformidad con algunas decisiones arbitrales y señaló una acción relacionada con la salida en el gol de Junior y una posible falta dentro del área sobre Frank Lozano.

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Una final ante Cúcuta

Pese al resultado, Robatto insistió en que Águilas mostró valentía y compitió ante un rival con una plantilla de alto nivel. El entrenador ahora deberá preparar el próximo compromiso frente a Cúcuta Deportivo, un enfrentamiento directo que puede ser determinante en sus aspiraciones de clasificación.

“Hoy el fútbol fue injusto con nosotros. Por lo que vimos, las sensaciones y los números que tenemos, el equipo merecía mínimamente el empate”, concluyó.