¿Quiénes tienen derecho al Ingreso Mínimo Garantizado? Así puede consultar los beneficiarios

El subsidio de Ingreso Mínimo Garantizado (IMG) es una estrategia de la Alcaldía Mayor de Bogotá que se entrega a través de la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS) por medio de transferencias monetarias a familias en situación de pobreza extrema, moderada y vulnerabilidad que residen en la capital.

Tenga en cuenta que no todas las personas que se encuentran en situaciones de pobreza o vulnerabilidad reciben automáticamente este apoyo, pues la selección depende de los criterios de elección del Distrito.

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¿Quiénes tienen derecho al Ingreso Mínimo Garantizado?

De acuerdo con la información brindada por la Secretaría de Integración Social, las poblaciones seleccionadas para el beneficio de la IMG se dividen en personas y hogares, de la siguiente manera:

Personas

Personas con discapacidad (Grupo: A, B, C1 - C9)

Personas mayores (Grupo: A, B, C1)

Jóvenes en ruta de inclusión social y productiva (Grupo: A, B, C1 - C9)

Hogares

Hogares con pobreza extrema (Grupo: A)

Familias que residan en pagadiarios.

Hogares con niños o niñas entre los 0 y 6 años (Grupo: A, B, C1 - C9)

Hogares con niños, niñas y/o adolescentes entre los 7 y 19 años (Grupo: A y B)

Víctimas con pertenencia étnica.

Es importante que tenga en cuenta que los requisitos cambian según el grupo poblacional. Por ello, pertenecer a algunos de estos grupos del Sisbén no garantiza por sí solo el acceso al programa.

De igual forma, en algunos de los grupos de elección del IMG se pone como requerimiento la participación en procesos de formación, acompañamiento psicosocial o empleabilidad.

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¿Por qué hay familias que no reciben el IMG?

Si usted recibía el Ingreso Mínimo Garantizado y dejó de recibir el apoyo, puede deberse a cambios en los requisitos del programa; entre las principales razones se encuentran:

El hogar o la persona beneficiada ya no cumple con los requisitos.

Se realizó el cambio de titular en algunas de las transferencias y/o la entidad financiera.

en algunas de las transferencias y/o la entidad financiera. El monto que recibía el hogar se encuentra cubierto por otros programas de la Nación.

de la Nación. En los componentes de Primera Infancia y Educación, no se registró asistencia escolar en el mes correspondiente.

El pago puede encontrarse en el ciclo de liquidación.

En caso de que ninguna de las opciones se aplique a su caso, puede acercarse a cualquiera de las subdirecciones locales de la Secretaría Distrital de Integración Social o por medio del portal web Bogotá te escucha.

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¿Cómo saber si es beneficiario del Ingreso Mínimo Garantizado?

Las personas interesadas en consultar si algún miembro del hogar es beneficiario del IMG, lo pueden hacer a través de los diferentes canales de la Secretaría Distrital de Integración Social:

Acérquese a cualquiera de las 16 subdirecciones de la Secretaría Distrital.

Radique una petición o solicitud en Bogotá te escucha, para recibir información.

Consulte toda la información sobre el beneficio IMG en el sitio oficial de Integración Social.

Comuníquese al 601 380 8330, opción 6.

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¿Cómo se entrega el IMG?

La entrega de los apoyos brindados por la Alcaldía Mayor de Bogotá se realiza de manera escalonada a través de los medios habilitados por la Secretaría Distrital de Hacienda y la Secretaría de Integración Social, entre los que se encuentran:

Billeteras digitales: dale!, MOVii, DaviPLata y Nequi.

dale!, MOVii, DaviPLata y Nequi. Bancos: Bancamía y Banco Caja Social.

Bancamía y Banco Caja Social. Puntos habilitados: Efecty.

Recuerde que los trámites de Ingreso Mínimo Garantizado son gratis y no requieren gestiones con terceros particulares o pagos adicionales.

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