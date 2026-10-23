¿Tiene obligaciones pendientes con la DIAN? Fecha límite para reducir sanciones y tasas de interés

Corregir inconsistencias DIAN: ¿Cómo presentar una corrección en declaración de renta? Plazos y más. Getty Images

De acuerdo con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), un total de 198.182 contribuyentes de todo el país tienen obligaciones pendientes con la entidad por $22.9 billones.

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Las cinco ciudades que concentran los mayores saldos son Medellín, con $8,1 billones; Cali, con cerca de $5 billones; Bogotá y Bucaramanga, con $1,1 billones cada una; y Cúcuta, con poco más de $1 billón.

Gracias a las medidas establecidas en el Decreto Legislativo 1419 de 2026, que otorga alivios tributarios, aduaneros y cambiarios a raíz del terremoto ocurrido el 10 de agosto de 2026, los contribuyentes podrán acceder a estos alivios tributarios.

Según precisó la DIAN, los beneficios del decreto permiten obtener una reducción del 85 % en sanciones y una tasa especial de interés de mora del 4,5 % anual para obligaciones anteriores al 10 de agosto.

Estos son los beneficios para los contribuyentes

85 % de descuento en sanciones por mora e intereses a una tasa del 4,5 % anual.

Corrección de declaraciones sin intereses.

Conciliaciones judiciales en procesos tributarios, aduaneros y cambiarios con reducción de hasta el 85 % en sanciones e intereses del 4,5 % anual.

Alivios para zonas afectadas por el terremoto

La DIAN detalló que estos alivos aplican para usuarios que al 10 de agosto de 2026 tuvieran su domicilio fiscal en alguno de los departamentos afectados por la emergencia:

Facilidades de pago hasta por 24 meses sin garantía.

Reprogramación de las cuotas de acuerdos de pago, hasta por doce meses.

Tratamiento especial para donaciones y apoyos destinados a personas afectadas por el desastre.

Fecha límite para acceder a los beneficios

Los contribuyentes tienen plazo hasta el 19 de noviembre de 2026 para acceder a estos alivios tributarios.

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“Invitamos a los contribuyentes a aprovechar esta oportunidad excepcional para normalizar sus obligaciones; además de regularizar su situación con importantes beneficios económicos, contribuirán a este esfuerzo de país para reconstruir los territorios afectados por el terremoto”, señaló el director de la DIAN, Andrés Felipe Velásquez Reyes.

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